Super posao: Cijeli HZZO mora na obavezne preglede kod Kolindinog bivšeg savjetnika

I nakon Kolindinog poraza, Madžar njeguje političke i sportske veze kako bi mu poslužile u privatnom poslu. Njegova poliklinika i dalje radi, a sada je dobila i siguran posao od HZZO-a

<p>Tomislav Madžar, bivši savjetnik Kolinde Grabar Kitarović dobio je 'posao snova', odnosno njegova poliklinika "Vaš pregled". Naime, kako piše <a href="https://net.hr/danas/hrvatska/siguran-poslic-za-stranackog-frenda-ravnatelj-hzzo-a-dogovorio-obavezne-preglede-za-sve-zaposlenike-kod-nosaca-drzavnog-cekera/?fbclid=IwAR2dkEAp8yiYZuCHCcLIevaas2jvBCiiHnmRXFFsbZOT3wbloZiLSNGghs0#" target="_blank">net.hr.</a>, njegova poliklinika dobila je siguran posao od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), javne ustanove, i to na račun – zdravstvenog osiguranja. </p><p> </p><p>Naime, djelatnici moćne hrvatske ustanove u koju se slijevaju doprinosi za zdravstveno osiguranje svih zaposlenih građana, a ona potom iz svih tih milijuna održava na životu cjelokupni zdravstveni sustav, upućeni su na obavezne preglede vida – u privatnu ustanovu u vlasništvu dr. Madžara.</p><h2>Poslodavac ima pravo izabrati…</h2><p>Novinari su poslali upit na temelju kakvog natječaja je dogovoren taj posao, odnosno, je li bilo i drugih ponuda, te su dobili pojašnjenje da se ne radi ni o kakvom ugovaranju posla, odnosno, natječaju, nego se radi o 'obavezi poslodavca da na temelju Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, u okviru preventivnih pregleda, osigura pregled vida radnika kod specijalista medicine rade najmanje svake dvije godine, za radnike koji koriste korekcijska pomagala, prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom i na zahtjev radnika zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno zaslonom'.</p><p>Dakle, HZZO, kao poslodavac, odnosno 'rukovoditelji službi u direkciji' predvođeni ravnateljem Lucianom Vukelićem, odlučili su se da njihovi zaposlenici vid kontroliraju upravo kod specijalista medicine rada u Zdravstvenoj ustanovi 'Vaš pregled', a ne kod nekog drugog. U odgovoru nema posebne argumentacije – zašto baš Madžareva poliklinika, a ne specijalisti medicine rada iz neke druge ustanove, no napomenuto je da su se odlučili promijeniti specijalista zbog toga jer je liječnik kod kojeg su djelatnici HZZO-a obavljali te preglede otišao u mirovinu.</p><p>Iz HZZO-a su također javili da ti pregledi nisu trošak poslodavca, da ih ne plaća ustanova HZZO tvrtki dr. Madžara, nego pregledi idu na trošak – HZZO-a. Zapravo, tvrtka dr. Madžara preglede naplati iz zajedničke kase HZZO-a.</p><h2>Koliko je osoba upućeno u ustanovu dr. Madžara i osiguralo siguran prihod?</h2><p>Dr. Tomislav Madžar također je odgovorio na upit <a href="https://net.hr/danas/hrvatska/siguran-poslic-za-stranackog-frenda-ravnatelj-hzzo-a-dogovorio-obavezne-preglede-za-sve-zaposlenike-kod-nosaca-drzavnog-cekera/?fbclid=IwAR2dkEAp8yiYZuCHCcLIevaas2jvBCiiHnmRXFFsbZOT3wbloZiLSNGghs0" target="_blank">Net.hr</a>-a i potvrdio da je do sada obavljeno 157 pregleda, za cijenu od 110 kuna. </p><p>- Ukupan iznos navedenih usluga iznosi 17.270,00 kuna, što je 0,4% ukupnog ostvarenog prihoda Ustanove za zdravstvenu skrb Vaš pregled - stoji u odgovoru dr. Madžara, koji je tako, po svemu sudeći, htio naglasiti da je zarada od dogovorenih pregleda za zaposlenike HZZO-a 'mačji kašalj' prema ukupnim prihodima njegove privatne ustanove.</p>