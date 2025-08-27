Supermama iz Zagreba: 'Leona sam rodila s pacemakerom, sad je proslavio veliki 18. rođendan'

Moja mama je moj heroj. Spasila mi je život, borila se za mene, rekao nam je Leon Horvat (18), kojeg je majka Ružica (46) rodila u velikim bolovima. Ružica godinama ima problem sa srcem, a u vrijeme trudnoće hrabro je odlučila podvrgnuti se operaciji srca da bi spasila život sina Leona.

- U porođaju oboje nismo imali dovoljno kisika. Nisam se htjela predati, znala sam za što se borim - kazala nam je Ružica. Prije 18 godina kad je rodila Leona, 24sata su objavila priču o hrabroj mami Ružici.

U ranoj fazi trudnoće liječnici su joj preporučili prekid jer su smatrali da bi stanje njezina srca moglo ugroziti dijete. Međutim, Ružica je odbila tu opciju i odlučila je boriti se. Unatoč početnim komplikacijama, Leon je preživio i sad je zdrav, pozitivan mladić koji pohađa srednju školu za elektromehaničara.

- On je najpozitivnije i najposebnije biće na svijetu. Svi ga obožavaju jer je istinski dobar. Uvijek želi pomoći i uvijek je tu za druge. Među najboljim je đacima u svojoj školi. Svi smo jako ponosni na njega jer ruši sve predrasude. Bavi se i sportom, osvaja medalje. Ma uspješan je u svemu čega se primi. Proslavio je 18. rođendan i usprkos svim poteškoćama pokazao je da je pravi borac. Veći borac od svih nas zajedno. Ništa ga ne zaustavlja u borbi - kazala je Ružica.

Leon trenira jiu-jitsu, ali je sada to pauzirao zbog obaveza u školi. Kada stigne, navrati na treninge.

- Volim školu i učenje, ali moram priznati da se baš i ne veselim početku školske godine. Planiram što više se obrazovati. Imam puno podrške od obitelji - rekao je.

Njegova borba za život i majčina hrabrost ostavili su snažan dojam na obitelj i okolinu. Ružica nam je kazala da i danas znaju razgovarati o toj velikoj borbi.

- Sve nas je to jako povezalo. S njim, moram priznati, imam posebnu povezanost. Kao da smo blizanci. Ta zajednička borba za život iskustvo je koje ćemo zauvijek dijeliti. Razgovaramo o njoj često, uvijek smo emotivni - kazala je.

Ružica je, prije nego što je postala majka, često padala u nesvijest. Imala je teške glavobolje koje su pripisivali mogućoj epilepsiji. U srednjoj školi su se umor i nesvjestica pojačali. Uz to se pojavio visok tlak. No ta se situacija ubrzo smirila i činilo se da joj se zdravlje popravilo.

Ubrzo je upoznala Miru, budućeg supruga. Dobili su svoje djece, Ivana i Teu. Nesvjestice i bolovi nisu prestajali. Kad je Tea imala tri i pol godine, u dogovoru s kardiologinjom zatražila je kompleksnije pretrage srca koje su trebale pokazati je li problem neurološke ili kardiološke naravi. Na tom je testu pala u arest. Stalo joj je srce i bila je na rubu smrti.

Nalazi su pokazali da ima "kardioinhibitornu vazovagalnu sinkopu uz asistoličke pauze". To je stanje u kojem se zbog naglog pada otkucaja srca i tlaka smanjuje priljev krvi u mozak, što rezultira nesvjesticom. Kardiologinja je zatražila kontrolu kolega u KB-u Dubrava. Čekajući termin pregleda, Ružica i Miro otkrili su neplanirano iznenađenje - ona je bila trudna.

Liječnici su tad kazali da joj ne mogu ugrađivati pacemaker u trudnoći te su preporučili pobačaj. Ona na to nije pristala. Jedan doktor kazao joj je da joj može ugraditi pacemaker samo bez anestezije. Na to je pristala.

- Rutinska operacija, koja inače traje oko pola sata, kod mene je potrajala oko sat i pol. Razgovarali smo cijelo vrijeme, pokazivali su mi što su ugrađivali u mene. Trudili su se održati me smirenom. Niti jedan bol ne može se usporediti s ovim, čak ni bol porođaja. Lokalna anestezija djeluje samo dvadesetak minuta, a onda počinje pravi show. Osjetite dok vam diraju srce, dok razmiču tkivo, uvode, režu, bodu... Pri tome morate biti potpuno mirni, tako da ne možete stiskati zube, vrištati ili se držati za nešto. Sad sam imala još dvije operacije i sve je prošlo u redu - opisala nam je.

To je bilo privremeno rješenje, samo do porođaja, a nova operacija trebala je uslijediti nakon rođenja bebe. Ružica je došla u bolnicu dva dana prije termina, vikendom, kad je bio dežuran samo jedan liječnik. Lift u bolnici nije radio, pa su je i liječnici morali nositi po stubama do rađaonice. Unatoč svim izazovima, Ružica je rodila Leona vrlo brzo, u samo nekoliko minuta, a beba je rođena zdrava.

U daljnjim borbama kroz život motivacija su joj djeca. Kazala nam je da se svaki put zabrinu kad vide da joj nije dobro.

- Bezbroj puta su vidjeli da mi nije dobro. Da sam pala u nesvijest. Sad odmah reagiraju. Jako se brinu za mamu. To je ono što nas drži zajedno, ljubav i briga - kazala je.