Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'

Putnički autobus, koji je jutros krenuo iz Zagreba za Međugorje, oko 10:30 sati zapeo je u snijegu na autocesti A1 kraj rijeke Dobre. Na teren je brzo izašla vučna služba Karamba iz Senja, čija je ekipa već prije podneva uspjela izvući autobus pun putnika natrag na kolnik.

- Ceste su mokre i skliske, autobus je proklizao i zapeo u nagomilanom snijegu kraj odbojne ograde. Uspjeli smo relativno brzo sve riješiti i ljudi su nastavili put prema svojoj destinaciji. Nije bilo panike, vozač i putnici mirno su sjedili u autobusu dok nismo sve obavili - rekao je vlasnik vučne službe Adrian Kalabot.

Dodao je kako su vremenski uvjeti izrazito nepovoljni te apelirao na vozače da budu oprezni.

- Vidite i sami, uvjeti su danas jako loši pa savjetujem svima da budu vrlo oprezni u vožnji ili, još bolje, da ne kreću na put ako ne moraju - poručio je Kalabot.

Njegova ekipa od sinoć je imala desetak intervencija, uglavnom zbog izlijetanja vozila s ceste ili zapinjanja u snijegu na području Ogulina, Brinja i okolice.