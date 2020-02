Superširitelj korone: Slučajno zarazio 11 ljudi diljem Europe

Steve Walsh (53) nalazi se u karanteni u Londonu nakon što je zaražen korona virusom na konferenciji u Singapuru. Na putu doma otišao je u francuske Alpe gdje i dalje nije pokazivao znakove zaraze. Po povratku kući redovno je odlazio u lokalni pub kada je počeo primijećivati znakove bolesti.

Poslovni čovjek i otac dvoje djece javio se u bolnicu Brightonu i prijavio simptome. Testiran je 6. veljače i testiranje se pokazalo pozitivno. Walsh je pobijedio zarazu nakon pet dana, međutim, postao je superširitelj jer je u razdoblju od inkubacije do oboljenja zarazio 11 ljudi.

U Engleskoj je zarazio petero ljudi, isto kao i u Francuskoj, te vjerojatno još jednog čovjeka u Španjolskoj.

- Moje su misli s onima koji su se zarazili, rekao je Walsh koji je zarazu prebolio već nakon pet dana, ali se i dalje nalazi u karanteni u Londonu, prenosi Daily Mail.

Foto: Facebook

Walsh je rekao kako se oporavio, ali i dalje ostaje u karanteni.

- Čim sam saznao da sam bio izložen osobi koja se zarazila koronavirusom, kontaktirao sam svog liječnika opće prakse i druge nadležne zdravstvene službe. Nakon toga sam se izolirao kod kuće prema njihovim uputama, rekao je.

- Želio bih zahvaliti Nacionalnoj zdravstvenoj službi na pomoći i njezi. Iako sam se u potpunosti oporavio, zabrinut sam za druge koji su oboljeli od ovog virusa, dodao je Walsh, koji se još uvijek nalazi u karanteni bolnice St. Thomas.

Steve Walsh, who remains in an isolation unit in hospital, says his thoughts are with others who have contracted the virus. https://t.co/OgiVyF4bTV