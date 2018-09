'Supertajfun' dolazi: Jači je od Florence, a pogodit će milijune

Uz jak uragan Florence koji hara SAD-om, stanovnici Filipina spremaju se za supertajfun Mangkhut koji će, prema pretpostavkama stručnjaka, biti puno opasniji.

U tijeku je priprema stotina tisuća ljudi na evakuaciju. Na teren izlazi i vojska, raspoređuju se hitne službe za spašavanje diljem područja koje će pogoditi supertajfun. Predviđa se da će pogoditi oko četiri milijuna ljudi na sjeveru Filipina.

The Philippines is evacuating thousands of people, deploying soldiers and positioning emergency provisions as Super Typhoon Mangkhut closes in. The storm is expected to make landfall on the Philippines island of Luzon island early on Saturday https://t.co/INyoWKkntS pic.twitter.com/Yz90GuXHoM — CNN (@CNN) September 14, 2018

Očekuje se da će doći već u subotu ujutro. Pogodit će najnaseljeniji i najveći otok te zemlje Luzon.

Severe Weather Europe piše da supertajfun Mangkhut podsjeća na uragan Katrini, no bit će još jači od njega. Ekvivalentan je uraganu pete kategorije, a sa sobom nosi udare vjetra brzine 285 kilometara na sat. Nedugo prije njega, isto područje je pogodio i tajfun Barijat.

This will be over the Philippines soon, This is Super Typhoon Mangkhut Be Safe Everyone. Photos from Nasa. #Typhoon #Mangkhut #TyphoonMangkhut pic.twitter.com/blbZOGWZQ2 — Magik (@officialdjmagik) September 14, 2018

Dvije velike oluje zauzele su mjesta u svjetskim medijima, no razlikuju se prvenstveno u veličini. Dok Florence seže 563 kilometara u promjeru, Mangkhutov promjer je čak nevjerojatnih 885 kilometara.

Filipinci strahuju da će Mangkhut napraviti štetu poput tajfuna Haiyana, koji je 2013. opustošio velik dio te zemlje usmrtivši više od 6000 ljudi. Spremni su na nestanak struje, smetnje u komunikacijama te poplave i odrone.

Powerful and dangerous Super Typhoon #Mangkhut remains on a collision course with Luzon in the northern #Philippines. The Category 5 storm has sustained winds near 167 mph (269 kph) and an enormous eye, seen here from the Himawari-8 satellite. #OmpongPH pic.twitter.com/RJ7N6HSxr0 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 14, 2018

Očekuje se i plimni val izazvan naglim kretanjem vjetra u visini do šest metara. U Americi se, zbog uragana Florence, očekuje plimni val od četiri metra.