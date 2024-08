Supruga i kći HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma vrijeđale su vatrogasce: 'Nakaze jedne!'

Veliki požari zadnja dva dana nemilo guše dio Dalmacije. Gori u Tučepima, na području Skradina i Trogira, a hrabri vatrogasci bore se dan i noć s vatrom.

Na požarištima se nalaze brojni reporteri i novinari koji prate rasplet cijele situacije. Ipak, ima i nemilih scena, poput one u srijedu kada je reporterka RTL-a izvještavala s požarišta kod Skradina. Pored nje su bile dvije žene iznervirane i bijesne žene koje su uputile salve kritika.

- Od ovoliko Krke, nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doma guši, sve je napravija za ovu državu. Oni ni prstom da maknu! Ni prstom! Nakaze jedne - rekla je mlađa žena. Zatim je nasilno kameru okrenula na vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

- Prinosi, prinosi. Snimaj ga, snimaj i policajku onu, je*em mater - govori mlađa žena.

Zatim se uključila i starija.

- Oduzela je čoviku dozvolu i kaznu mu naplati jer je vatrogascima nosija marendu i vodu. Policija mu je naplatila kaznu - poručila je.

Mlađa žena ponovno se javila.

- Dabog da crkla, nakaza glupa - rekla je policajki.

Opet je poruku imala starija žena.

- Nitko, tri se cisterne vode jučer za cili dan nisu potrošile. Bilo na početku požara 4-5 kamiona vode, nitko, nitko. Netko će platit za ovu odštetu.

Snimku pogledajte ovdje.

Naime, riječ je o Nedi i Anni Dujić, ženi i kćeri šefa Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića. Kći Anna radi u HEP-u, odnosno šibenskoj Elektri.

O svemu su se oglasili iz DVD-a Šibenik.

"Nikad nikog nismo uvrijedili s ove stranice pa nećemo ni sad ove popularne dvije "gospođe".

Nakazni dan 31.07. ranom zorom obavljena smjena ljudi na požaru u Ićevo - Bratiškovci - Dubravice na terenu do daljnjeg 2 vozila 6 vatrogasaca. No kako to inače biva jedan problem nikad ne dođe sam nešto poslije 12h izbija požar u Danilo Kraljicama i izlazimo tada jedinim vozilom u domu kombijem i 4 nakaze i na terenu se priključujemo posadi Drniškog šumara kojeg i kasnije pratimo, tek što se taj požar proglasio lokaliziranim nastavljamo dalje za Radonić putem nam se pridružuje još jedna nakaza te sa 5 vatrogasaca pomažemo kolegama sa Drniškog područja, vratili smo se u dom oko 18:45h i napravili smjenu umornih nakaza u Ićevu.

Hvala svim civilima koji su na razne načine ovih dana uz nas, ako nam nečeg ne fali to je sigurno raznih napitaka, još jednom jedno veliko hvala od DVD-a Šibenik svim razumnim ljudima dobre volje "