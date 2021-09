Suđenje Željku Melvanu zakazano za utorak ujutro na Županijskom sudu u Splitu odgođeno je do daljnjega. Naime, 39-godišnjak iz Splita, osumnjičen zbog ubojstva 53-godišnjeg Vedrana Marendića zvanog Sarun, tražio je izuzeće županijskog državnog odvjetnika u Splitu, Michela Squiccimarra, tužiteljice Marine Matušan, ali i glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, Zlate Hrvoj -Šipek.

Riječ o o slučaju od 26. lipnja 2019. godine. Melvana se tereti da se u večernjim satima, u Sinjskoj ulici u Splitu, našao s Marendićem kojega je nakon verbalne rasprave pljunuo, odrezao mu komad kose te ga udarao drškom noža po glavi. U sukobu ga je, prema optužnici, tri puta ubo nožem po nogama i tijelu. Koban je bio ubod u prsa. Marendić je preminuo nekoliko dana kasnije u splitskoj bolnici, a Melvan je pobjegao. Uhićen je u Kninu pet mjeseci poslije.

Sutkinja Ivona Rupić, koja predsjedava vijećem u ovom procesu mogla je samo ustvrditi kako optuženik nije doveden iz zatvora u Šibeniku te da je zahtjev za izuzećem glavne državne odvjetnice presedan za kakav još nije čula. Zbog čega se odlučio na ovakav potez objasnila nam je Melvanova odvjetnica, Doris Košta.



- On smatra da državno odvjetništvo nije poštivalo postupak po konvencijama o ljudskim pravima. Ne očekujem ništa od ovog poteza, ovo je bio krik očajnika koji pokušava ukazati na svoj položaj – kazala je Košta ističući nekoliko važnih stvari kojima će nastojati dokazati nevinost svog klijenta.

- Na snimkama dostupnim policiji Melvana nema, ima kamera koja je snimala u blizini mjesta događaja, ali policija snimku nije izuzela jer je susjeda rekla da je uskokutna. Rana se na obdukciji prije šivanja trebala slikati i opisati, ali fotografija nema jer navodno bolnica nije imala sredstva za platiti fotografa – kaže nam Košta.

Da ne postoje fotografije obdukcije na prošlom ročištu ustvrdila je i sutkinja Ivona Rupić rekavši kako je sudska vještakinja, patologinja prof. dr. sc. Marija Definis-Gojanović navela da ne posjeduje fotodokumentaciju obdukcije.

- Očito je da ista nije niti napravljena – rekla je sutkinja Rupić na prošlom ročištu.

Košta se osvrnula i na nož kojega su građani pronašli četiri dana nakon ubojstva i koji je, kaže nam, bio potpuno sterilan. Naime, u optužnici među ostalim stoji da je na oštrici noža pronađen trag krvi koji se podudara s DNK profilom žrtve. DNK nađen na dršci noža se nije mogao analizirati jer ga nije bilo dovoljno. Na drugim izuzetim predmetima, poput pivske boce, pramena kose, narukvica skinutih s ruke žrtve analizom je pronađen Melvanov DNK.

- Nitko ne spominje da su njih dvojica bili bliski i da postoji sukob i od dana ranije – kaže nam Košta koja ovaj slučaj planira dovesti i do Suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Melvanova supruga Vesna u utorak se pojavila na sudu.

- Željko se osjeća jako loše i izdano od države. Sve je namješteno i to ćemo i dokazati. On je psihički uništen, a tako se osjeća i naših četvero djece koji oca mogu gledati samo preko stakla. Imam još jedno dijete, najstarijeg sina kojeg je Željko odgojio i koji se početkom ove godine od stresa teško razbolio. Pa vidjeli ste ga zadnji put, zapušten s bradom i kosom. To je bio odraz njegovog nezadovoljstva postupkom – kazala nam je Vesna Melvan.

Nevjenčana supruga Vedrana Marendića, Sandra Paić, tijekom suđenja posvjedočila je kako je dva dana prije ubojstva, oko ponoći, na vrata stana pozvonio Melvan tražeći Vedrana da mu vrati tri tisuće kuna. Nakon tog susreta Vedran je Sandri kazao da se dogovorio naći s njim u srijedu oko 20 sati. Rekao joj je da je dužan, ali da nema novaca.