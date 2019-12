Supruga: Prigovarala sam, pa je i meni napravio jedan...

Kad je napravio stari gemištomat, pili su tu danima. Bilo mi ih je već na vrh glave. Stalno su se okupljali i pili. Onda je morao napraviti i meni jedan. Priča nam to Ksenija Fabijančić (45) iz Mihaljekova Jarka kraj Krapine.

O njezinu suprugu Mariju (50) i sinu Hrvoju (23) pisali smo prošle godine, kad su napravili gemištomat. Riječ je o vrlo jednostavnom uređaju sa spremnicima koji, pritiskom na tipku, miješa pravi gemišt, uvijek na savršenoj temperaturi.

Mario i Hrvoje zbog toga su bili prava atrakcija u svojim društvima, i u širem kraju. Međutim, sad ih je malo pretekla Ksenija, jer je zbog svoga gemištomata i ona postala prava atrakcija u svom društvu.

- Ma nije bila oduševljena kad sam napravio gemištomat. Meni je to tak’ došlo. Imao sam jednog prastaroga koji sam napravio, ali bio je težak, nije ga se moglo prevesti nikamo i nije bio baš nešto. Onda sam napravio novi. Njega svi znaju. Ima četiri spremnika, oko kojih je rashladna tekućina. Bez obzira na to koliko je stupnjeva vani, gemišt će uvijek izaći na savršenoj temperaturi. Pili smo danima tu. Hrvoje je kraj njega tri puta slavio svoj 18. rođendan. Svima je to bilo zanimljivo - priča nam Mario.

U svaki od spremnika može se uliti druga tekućina. No najčešće ulijevaju bijelo i crno vino, gaziranu vodu te kolu. Točili su i pivo i rakiju, ali Mario priznaje da ipak najbolje idu gemišti.

Međutim, da bude mira u kući, zbog gemištomata se morao iskupiti supruzi Kseniji. I to tako da je napravio i njoj jedan, pa sad svatko ima svoj. Iako Ksenija kaže kako uopće ne pije gemište.

- Njen je malo jednostavniji. Unutar bureta sam stavio hladnjak i unutra se može staviti pića koliko hoćeš i kakvoga god hoćeš. Pumpa vuče i opet miješa savršen gemišt. No ona ga ne koristi za to - kaže Mario te dodaje kako je sad “problem” to što se Ksenijino društvo sve više okuplja oko gemištomata.

- Razumijem ga. Kad je napravio stari gemištomat, bila je to atrakcija. Sad je mojim prijateljicama atraktivan moj gemištomat, pa smo znale često se tu družiti. Pogotovo ljeti - kaže Ksenija.

- Počeo ga je praviti i rekla sam da je to moj. I ostao je. Lijepo ga je napravio. Stavio je gore i staklo, pa ispod stakla stavim svijeće, cvijeće pa to izgleda baš lijepo. To je moj gemištomat i ne može ga nitko koristiti bez moje dozvole. Imaju svoj - smije se Ksenija.

U svom gemištomatu, kaže, može držati i torte, ali ga ipak najčešće koristi za koktele u druženju s prijateljicama. Koristila ga je i za suprugov 50. rođendan. Točnije, koristili su oba jer jedan gemištomat jednostavno nije bio dovoljan.

- Najjača fešta je bila za njegov 50. rođendan. U pola četiri sata mužikaši su bili po podu. Stari je stroj bio za gemište, ovaj je za moja pića. Usavršila sam se na njemu i to je to. Najviše je išao mojito kroz njega - dodaje Ksenija, koja o fešti nije htjela otkrivati više detalja. Upitali smo zato Marija koliko puta su punili njegov gemištomat.

- Prestao sam brojiti kad je prošla ponoć. Svi su samo govorili da im ‘natipkam’ jedan gemišt - govori Mario pokazujući nam jednu novost na gemištomatu u odnosu na prošlu godinu, kad smo radili priču o njemu.

Naime, prve dvije tipke, za bijelo vino i vodu, su nove i veće od tipki za crno vino i kolu, koje su stare.

- Toliko se tipkalo da idući dan tipke više nisu radile. Ma više nitko ne toči normalno gemišt. Svi samo na gemištomat - kaže Mario.

Oba je gemištomata smjestio na terasu kuće, jedan do drugoga. Na ulazu na terasu stoji znak “Gemištomat, otvoreno 0-24”. Ujedno je to znak da tko god dođe kod njih mora probati kakav je gemišt iz gemištomata.

No na pitanje je li razočaran što iz Ksenijina gemištomata ne idu gemišti kaže kako mu je svejedno.

- Meni je moj dobar i dovoljan. Iz njenog neka si toči kaj god hoće. Evo sad je tamo sok od naranče. Ali ne bumo to pili, da nam ne bude loše - smije se Mario dok stavlja čašu u svoj gemištomat da si napravi jedan “sportski”. Zabunom je dva puta natočio vodu.

- Eto, to ti je jer imaš tremu. Kak’ si mogao natočiti dva puta vodu - našalio se njegov sin Hrvoje, koji je potom demonstrirao kako se prave gemišti.

- On je profesionalac za to. Njegovo društvo najviše i koristi taj gemištomat - kaže Mario.

- Ja više volim tradicionalno, iz boce - smije se Marijev otac, kojeg od milja zovu Tatek.

Gemištomat je, ipak dodaje, prava stvar.