Zbog toga što su više od dvije godine držali u ropstvu uglednog kardiologa Jozefa G.iz Niša, kojeg su natjerali da napusti obiteljsku kuću i tri godine živi na ulici i spava po parkovima, omalovažavajući ga, a uz prijetnje i batine prisvajajući sva njegova mjesečna primanja, Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv izvanbračnih supružnika Nebojše N. iz Niša i Dragane P. iz Loćike kod Aleksinca u Srbiji, pišu Novosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Prali novce u Srbiji

Oni su uhićeni u ožujku ove godine, a na teret im se stavlja kazneno djelo trgovina ljudima jer su od ožujka 2019. do ožujka ove godine u Nišu, u uračunljivom stanju, uspostavili ropski odnos nad oštećenim doktorom, kako bi brinuo o njihovom zdravstvenom stanju i izdržavao ih, davao im sva mjesečna primanja koja ostvaruje od mirovine i na privatnoj klinici gdje je radio kao kardiolog.

Sumnja se da je doktor torturu trpio i duže od dvije godine, a u strahu od mučitelja, koji su pretili da će mu ubiti kćeri i suprugu, radio je po njihovim naredbama.

Ograničavali su mu slobodu kretanja i komuniciranja s drugim ljudima. Tijekom dana je radio na privatnoj klinici, ali je svoje mučitelje koji su posjedovali njegovu karticu uredno obavještavao o broju pregledanih pacijenata, a kad završi s poslom, boravio je po hodnicima zgrada, parkovima ili u automobilu koji su okrivljeni koristili, a koji je iznajmljivao i plaćao sam doktor.

Međutim, tu „pogodnost“ mogao je koristiti rijetko, onda kada bi Dragana ili Nebojša to dozvolili, obraćajući mu se uvijek na ponižavajuć i uvredljiv način, navodi dalje Novosti. Porukama su uglavnom prethodile molbe očajnog doktora da mu dozvole da se skloni u automobil onda kada fizički više ne bi mogao da izdrži napolju, na debelom minusu.

- Nešo pomozi, otvori malo, pretpostavljam da si se uspavao, a rekao si da ćeš mi otključati auto pa ti šaljem poruku, otključaj malo, molim te, ne mogu više - molio je doktor u siječnju ove godine, a dozvolu je od svojih mučitelja morao tražiti i kad je htio nešto pojesti ili otići na toalet.

- Nešo, imam veliku potrebu, ne mogu izdržati više, molim te, daj da odem u pizzeriju. Nešo daj da nešto pojedem molim te - pisalo je, između ostalog, u sms prepiskama, navode Novosti.

Pokorno je izvršavao njihove naredbe, grijao auto prije nego što oni siđu, morao je da ga luftira ako je u njemu spavao, da sakrije deke kako ljudima ne bi bio sumnjiv, da ide u nabavku...

Jedinu komunikaciju održavao je s okrivljenima. Kćeri i suprugu viđao je na po pola sata, a kad je na dan porodične slave, 20. siječnja pitao za dozvolu da ode, dobio je niz prijetnji. Uvredama i prijetnjama davali su mu instrukcije gdje i kako da stoji na ulici da ne bi privlačio pažnju i kako bi se krio od policije.

- Je li tebi rečeno da držiš glavu uspravno, a ne da spuštaš glavu i da plašiš ljude koji tu prolaze, žena stoji 5 minuta, ne smije proći tamo zbog tebe zato što stojiš tu kao neki debil, retard, bolesnik - napisala mu je okrivljena Dragana na što je on odgovorio da se baš trudi, ali je zbog takvih odgovora dobivao još veće prijetnje i batine.

- Trudiš se, a? Neša je rekao da će da ti polomi kičmu, zašto nisi stao tamo gdje te nitko ne vidi - prijetila je ona.

Vremenom je postajalo sve gore za doktora.

- Opet stresiraš Nešu? Ne staneš li, ti i tvoja porodica ste mrtvi ljudi. I one tvoje kravetine kćerke, glavu ću da im otkidam. Nemoj da se igraš sa mnom, nisam normalna kad je on u pitanju, znači mene nije briga za sve, briga me za svoju djecu, a kamo li za tvoju. Samo ga još jednom iznerviraj - prijetila je ova žena, inače majke dvoje maloljetne djece koju je napustila prije nekoliko godina.