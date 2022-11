Supružnici Karamazan dobili 21 godinu zatvora: 'Nismo krivi'

Nakon ponovljenog postupka sudsko Vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu u ponedjeljak je presudilo da su supružnici Slavica (63) i Mijo (65) Karamazan ubili Zoricu Fadljević (51) iz Sibinja. Prvooptužena Slavica osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od devet, a drugooptuženi Mijo na 12 godina zatvora. Presude su istovjetne kao i one u prvostupanjskom postupku. Oboje okrivljenika nije željelo dati svoj iskaz te su samo rekli da nisu krivi.

Podsjetimo, prvu presudu je, temeljem žalbe obrane osumnjičenika, poništio Visoki kazneni sud u drugostupanjskom postupku. Mirjana Madunić, sutkinja Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u svom obrazloženju presude rekla je da se na prvostupanjsku presudu žalilo i županijsko državno odvjetništvo koje zastupa optužbu. Suđenje je započelo očitovanjem sudskog vještaka, dr. Miroslava Hercega iz bolnice Vrapče. Rekao je da je Slavica Karamazan na dan kad je pokušala samoubojstvo u požeškoj kaznionici u Općoj županijskoj bolnici bila ubrojiva.

Naime, prvooptužena Slavica Karamazan, nakon što je dovedena u bolnicu, vikala je: "On je ubio, on je to učinio, sva sam krvava, Kristina, Kristina... Tjerao me je da operem krv sanitarom". Po riječima vještaka, ona je to u rastrojstvu mogla izreći, no ne zna radi li se o istini. Obrana je tražila oslobađajuću presudu. Navode da je ona donesena na temelju indicija, s obzirom na to da ne postoje konkretni dokazi gdje, na koji način i čime je počinjeno navodno ubojstvo.

- Kapljica krvi koja je pronađena na garderobi drugooptuženog nije dokaz da je ubojstvo počinjeno, a na kuhinjskom nožu koji je izuzela policija iz obiteljske kuće Karamazanovih krv je životinjskog podrijetla - rekao je Zoran Mataić, Mijin odvjetnik.

Mijina druga odvjetnica Anita Pezer imala je komentar na postupak

- Visoki kazneni sud nakon prvostupanjske presude dao je jasnu uputu koji se dokazni prijedlozi moraju još detaljnije provesti. Ono što želim istaknuti iz ovakvog postupka je da mi apsolutno ne znamo tko, kako, s čime i na koji način je što od kaznenog djela počinio - rekla je Pezer.

