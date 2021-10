Knjiga “Samo istina”, ratni dnevnik generala Hrvatske vojske Rahima Ademija, podigla je golemu prašinu u javnosti. General Ademi iznio je jedan novi pogled na događaje iz Domovinskog rata, a posebice u vezi s Operativnom grupom Livno. Detaljno je opisao operacije HV-a. U knjizi progovara o prijateljstvu s Antom Gotovinom, Ljubom Ćesićem Rojsom, u superlativima govori o ministru Gojku Šušku, predsjedniku Franji Tuđmanu... No žestoko se obračunao s nizom generala HV-a, počevši od Mirka Šundova, Mladena Markača, admirala Davora Domazeta Loše, pokojnog Zvonimira Červenka itd. Isto tako, iako je hvalio ulogu HVO-a, na kraju knjige nisu bile pošteđene žestoke kritike ni pojedine postrojbe HVO-a. Očekivano, poseban prostor dao je i događajima rujanskog rata za Šibenik. No Ademijeva, možemo je slobodno nazvati, alternativna istina, koja u mnogim stvarima odudara od već zadanog narativa, posebno uloge nekih od ratnih zapovjednika, očito se nije svidjela svima, pa je nedavno doživio ružne uvrede dijela branitelja u Rogoznici prilikom obilježavanja akcije zauzimanja tamošnjih vojarni JNA. Rahim Ademi je nakon rata prošao put od haškog optuženika (nakon sedam mjeseci pušten je iz Haaga) do optuženika pred Županijskom sudom u Zagrebu za zločine u Medačkom džepu 1993., od čega je također oslobođen. Autor ovoga teksta pratio je to suđenje i dobro ga se sjeća, a posebno okršaja u sudnici, kad je Ademi javno optužio generala Markača, koji je svjedočio, da laže! Izdvojili smo iz knjige neke od najzanimljivijih poglavlja o kojima će se još dugo raspravljati.