S prijateljem sam sjedio na kavi u kafiću. Bilo je oko 10 sati. Jasmin je došao do mene urlajući i tu smo se sukobili. U jednom trenutku je izvadio nož i ubo me u desnu ruku, rekao nam je Goran, susjed biciklista koji je pretukao muškarca na smrt na zagrebačkim Krugama. Policiji je trebalo nešto više od dana da, uz manjak dokaza, no uz pomoć nadzornih kamera i svjedoka, utvrdi tko je biciklist koji je u ponedjeljak divljački nasrnuo na umirovljenika Željka P. (66) i usmrtio ga. Riječ je o Jasminu S. (41), koji je i ranije bio prijavljen za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.