Susjeda krvnika: 'Fejzulai mi je pomogao nositi stvari do stana samo šest sati prije krvoprolića'

Susjedi Kujtima Fejzulaija opisuju kao povučenog i religioznog, a slovačka policija je objavila da su još u srpnju upozorili austrijske vlasti da je Fejzulai tada u Slovačkoj pokušao kupiti metke za kalašnjikov

<p>Susjeda bečkog teroriste <strong>Kujtima Fejzulaija</strong> ispričala je za medije da je srela krvnika tog dana na stubištu, samo šest sati prije krvavog pohoda u Beču.</p><p>- Bio je nasmijan i pomogao mi nositi vrećice iz trgovine. Bilo je to oko dva popodne, izašla sam iz lifta s vrećicama, a on se spuštao niz stepenice, dolazio je iz svog stana. Čak je i pojurio prema meni da mi pomogne. Rekla sam mu da mogu sama, ali je inzistirao da mi pomogne i odnio mi ih do vrata stana. Izgledao je sretan, smijao se, malo smo razgovarali, sve je izgledalo normalno - ispričala je Gordana Nikolić (68), Fejzulaijeva susjeda za <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vienna-terrorist-helped-neighbour-shopping-22957067" target="_blank">Mirror</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ispovijest policajca iz Beča</strong></p><p>Dodala je da je uhvati muka kad se sjeti da je samo nekoliko sati kasnije pobio ljude na cesti. Kad je izlazio iz zgrade, navodi Nikolić, na sebi je imao crne, malo šire hlače i hoodicu, što ukazuje da se opet vratio u stan i presvukao u bijelo prije nego je krenuo u ubilački pohod na ulicama Beča.</p><p>Njegovi ostali susjedi kažu kako je Fejzulai živio u tom stanu većinu godine, a iako nikada nisu bili u njegovom stanu, pretpostavljaju da se radi o malom stančiću s jednom spavaćom sobom i osnovnim potrebama.</p><p>- Tog dana oko tri popodne vidio sam ga s dvojicom muškaraca blizu zgrade. Imali su brade, izgledali su religiozno - rekao je jedan susjed i dodao da je Fejzulai bio povučen, te također vrlo religiozan, kao što su mu izgledala dvojice koje je vidio s njim tog dana.</p><p>Jedna susjeda je ispričala da je vidjela neka okupljanja u jednoj stanu u zgradi nasuprot njihove.</p><p>- Zastrašujuće je da je živio tako blizu svih nas. Sve do nedavno sam svaki dan vidjela ljude odjevene u islamsku odjeću kako se okupljaju u jednoj sobi u zgradi nasuprot naše. Ne znam je li Fejzulai tamo išao, ali ti susreti su se počeli održavati prije godinu dana, ali zadnjih tjedana ih nisam vidjela - ispričala je Sylvia Nemeth.</p><p>- Uništi vas spoznaja da je pored vas živjelo čudovište - rekao je jedan susjed.</p><p>Inače, slovačka policija je objavila podatak da su upozorili austrijske vlasti još u srpnju da sumnjivac iz Austrije pokušava kupiti oružje u Slovačkoj. Točnije, htio je kupiti metke, ali nije uspio jer nije imao dozvolu. To je bio Fejzulai, koji je u Slovačkoj pokušao kupiti metke za kalašnjikov. Austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer je rekao da je istina da su dobili tu inforamciju, da je istraga oko te informacije krenula, ali da se ništa konkretno nije poduzelo.</p><p>- Očito je nešto zapelo u komunikaciji i istražit ćemo zašto - rekao je Nehammer.</p>