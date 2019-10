Susjedi su čuli kako muškarac viče 'upomoć', a onda je pao...

Svađa dvoje mladih u prizemlju obiteljske kuće u solinskom predjelu Sv. Kajo završila je u srijedu navečer tragedijom. Emil Ž. (33) od ubodne rane u prsima preminuo je u splitskoj bolnici, dok je policija privela Ivanu G. (25), njegovu nevjenčanu suprugu.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve se odigravalo iza 20 sati u prizemnom stanu obiteljske kuće u kojoj par živi zajedno već nekoliko godina. Iznad njih stanuju Emilov otac i rodbina. Oko 20.40 sati muškarac je, teško ranjen, istrčao iz stana i povikao: “Zovite Hitnu, zovite Hitnu!”.

Pokušao je doći do automobila parkiranog dvadesetak metara dalje u Ulici Marusinac, ali nije uspio. Susjedi koji su čuli vapaje priskočili su u pomoć, pozvali liječnike, no Emilu nije bilo pomoći, preminuo je u splitskoj bolnici.

Jedan ubod ga usmrtio

Stigla je i policija, a u stanu su zatekli djevojku te je priveli u postaju.

Službenih informacija iz Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću splitske PU nema, preciznije, u četvrtak su informirali javnost kako je “u protekla 24 sata na području PU zabilježeni ubojstvo, teška tjelesna ozljeda, prijetnja, šest krađa...”

Neslužbeno pak doznajemo kako je tijekom očevida u srijedu izuzet nož za koji se pretpostavlja da je Ivana zarila Emilu u grudni koš, kao i odjeća osumnjičene te ostali materijalni dokazi. Jedan jedini ubod bio je dovoljan.

Tragovi krvi svuda po ulici te puno više crvenih mrlja u dvorištu i kraj ulaznih vrata stana, do okončanja kriminalističkog istraživanja zapečaćenog policijskom trakom, svjedoče o brutalnosti i snazi uboda. Privođenje osumnjičene za ubojstvo dežurnom zamjeniku Županijskog državnog odvjetnika trebalo je biti u četvrtak.

Čini se da je zločinu prethodio sukob dvoje mladih. Kako smo uspjeli doznati od susjeda, koju minutu prije nego što je Emil krvav istrčao, iz stana su se začuli buka i povišeni tonovi.

- Čula sam da je netko povikao: ‘Upomoć!’, a sve se to događalo malo prije nego što se Emil pojavio na dvorištu. S mladima nikad nije bilo problema, oboje su bili radišni, uvijek su se lijepo javljali, pozdravljali, ukratko veza im je djelovala skladno. Mala tu živi već godinama, mislim od njezine 17. ili 18. godine. Istina, prije dvije-tri godine sam ih čula kako se svađaju i galame, ali to je vjerojatno bilo nešto izvan uobičajenog. Međutim, nitko ne zna što se zapravo događa u tuđa četiri zida - rekla nam je prva susjeda obitelji.

Nisu imali sukoba sa zakonom

Neslužbeno, od izvora bliskih istrazi slučaja doznajemo kako nisu imali evidentirane prijave zbog obiteljskog nasilja, kao i da supružnici do ove tragedije nisu imali sukoba sa zakonom.

Dok smo razgovarali sa susjedima, prošao je ujak ubijenog mladića, šokiran tragedijom kao i svi u Marusincu, mirnom predjelu solinskog kvarta Sv. Kajo, punog zbijenih obiteljskih kuća između antičkih iskopina. Na naše pitanje nazvao je Emilova oca.

Čovjek se ispričao, no u ovom trenutku mu nije bilo do razgovora s medijima. Mještanima također nije bilo do velike priče, ali svi tvrde kako je Emil bio miran i neproblematičan muškarac, susjed s kojim su u Sv. Kaji zajedno odrastali.

Ne vjeruju da bi mogao podignuti ruku na suprugu, a djevojku s kojom je živio, iako je tu već godinama, nisu posebno dobro upoznali.