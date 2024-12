Muž ubio ženu u Lepoglavi, u kući bila i kći (21). Susjedi su u šoku: 'Bili su nešto povučeniji'

Šokirani smo, ne možemo vjerovati da se takvo što moglo dogoditi u našem mjestu. Sin mi je rekao da je policija kod njih, nismo imali pojma da je bilo pucnjave ili slično. Ništa nismo čuli, još uvijek smo u šoku, govore nam susjedi Z.B.(53), koji je jučer pištoljem ubio suprugu D.B.(47) pa sebe u mjestu Donja Višnjica kraj Lepoglave.

U kući je bila i mlađa kći (21) koja je pobjegla u trenutku pucnjave. Susjedi nam kažu da nije bilo nikakve galame prije kobnog trenutka.

Policijski očevid pored Lepoglave gdje je muškarac ubio ženu, a potom i sebe | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ovo je malo mjesto, svi se znamo, a mi smo i rod. Nikad nije bilo problema kod njih. Oni su bili malo povučeniji, nisu se baš družili s ostalima u mjestu. Kad bismo se vidjeli pozdravili smo se i to je to. Supruga je bila ljubaznija, ona je znala popričati ili doći kad im je nešto trebalo, dok on nije bio baš od društva. Unatrag nekog vremena se bio razbolio te nije radio, osim svog vrta. Supruga je radila u Lepoglavi - govore nam susjedi.

Pokretanje videa... 01:01 Policijski očevid pored Lepoglave gdje je muškarac ubio ženu, a potom i sebe | Video: 24sata/pixsell

Policijski očevid pored Lepoglave gdje je muškarac ubio ženu, a potom i sebe | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bračni par je imao dvije kćeri, od kojih je jedna živjela s njima, a druga je stanovala s dečkom. U neposrednoj blizini živi i obitelj muškarca koji je ubio suprugu. Tamo su mu brat s obitelji i majkom.

- Tragedija, nemamo druge riječi. Nikad ni nije pričao da je imao pištolj. Baš smo šokirani. Kažem vam, nismo niti čuli pucnjavu. Vidjeli smo u tom trenutku susjedu kako se vraća doma i to je to. Onda smo ubrzo vidjeli policiju. Nismo mogli ni sanjati da je ubojstvo u pitanju. On je bio nešto stroži, ali nikad nismo čuli da imaju ikakve probleme. Živjeli su normalan život, imali su vinograd kojeg više nije mogao obrađivati zbog bolesti pa se bavio samo s vrtom s kojim mu je pomagala i supruga nakon posla - govore nam vidno uznemireni susjedi.

Policijski očevid pored Lepoglave gdje je muškarac ubio ženu, a potom i sebe | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

O svemu se oglasila i varaždinska policija.

- Utvrđeno da je u srijedu, 4. prosinca oko 17.30 sati u Donjoj Višnjici došlo do počinjenja kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe, iz članka 111.a Kaznenog zakona pri čemu je muškarac starosti 53 godine vatrenim oružjem ubio svoju 47-godišnju suprugu. Nakon ubojstva supruge muškarac je u kući istim oružjem izvršio samoubojstvo. Tijela preminulih su po nalogu zamjenika Županijske državne odvjetnice prevezena na Odjel za patologiju Opće bolnice u Varaždinu gdje će se provesti obdukcija - priopćili su iz policije.