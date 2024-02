Susjedi u šoku nakon horora! Uz majku našli tijela troje dječice: 'Ona je uvijek bila nasmijana'

Engleska dugo ne pamti ovakav zločin. Tijela troje dječice pronašli su na jugozapadu zemlje, uz njih je bila i 42-godišnja majka koju sumnjiče za ubojstvo. Horor i jeza na ulicama Bristola.

Ljudi koji su poznavali obitelj kažu kako su šokirani.

- Znamo Jasmine, iz Sudana je. Suprug isto. Bili su tako divni, nasmijani... Ona je bila toliko sretna, uvijek nasmiješena - opisali su obitelj susjedi.

'Bila je uvijek vedra i nasmijana'

Kako prenosi Mirror, uz Jasmine pronašli su tijela dječaka (8), curice (4) i dečkića od šest mjeseci.

- Bila je tako sretna s tom bebicom, mi smo isto bili sretni zbog njih. Došli smo i darivali smo ih. Bila je tako nježna - pričaju susjedi.

Vozač taksija rekao je kako je vidio majku dva tjedna prije jezivog zločina.

- Činila se sretnom, djeca isto - rekao je.

Nije jasno je li suprug bio kod kuće.

Policija je samo objavila kako istražuje cijeli slučaj te da je Jasmine privedena.

U bolnici je pod nazdorom policije i sumnjiče je za ubojstvo.

Drugi vozač taksija rekao je kako njezin suprug uopće nije živio s njom te da ona nije bila sretna s njim.

U Bristolu živi od 2017. godine.

- Zvala me da je odvedem u šoping, vratio sam je doma i to je bilo to - ispričao je vozač taksija.