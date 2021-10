Umalo sam umrla od straha. Moja kuća je mala i trošna, no kad sam provirila kroz prozor, vidjela sam da se srušila susjedova. I to u moje dvorište!

A već tjednima upozoravam da bi se to moglo dogoditi jer se radi o jako staroj, poluruševnoj i napuštenoj kući u kojoj nitko ne živi više od 25 godina, govori Ruža Tomić (66) iz Starih Mikanovaca. Stražnji zid susjedove kuće, drvena građa, crjepovi, sve je s te stare kuće popadalo njoj u dvorište, doslovce pred ulazna vrata. Da je netko bio vani u tom trenutku, nastradao bi.

- Ljuta sam jer tom susjedu godinama već govorim da sruši kuću jer će pasti na mene, ali on ne mari. To je kuća njegove mame koja živi drugdje, a i on ne živi u našem selu, nego u Ivankovu. Dođe povremeno obraditi zemlju oko kuće, zaklati svinje, dovesti ratarske strojeve i to sve tako tu stoji - kaže Ruža i dodaje kako ima desetoro unučadi koji joj ponekad dođu i uvijek strahuje da se to ne sruši na njih. Kaže nam da je njezin sin htio podići ogradu između kuća, ali vlasnik to nije dopustio.

- Iz te njegove ruševine u dvorište su mi dolazili štakori i žohari, čak i lisice s polja, jer njegova kuća nema nikakvu ogradu. Onda sam sama nabavila drvene palete i poslagala ih uz rub dvorišta kao prepreku, da barem tako spriječim životinjama da ulaze. Prijavljivala sam ga policiji više puta, ali oni dođu, mene utješe, njega opomenu i nikome ništa. Prije dva tjedna upozorila sam i načelnika te mi je obećao da će vlasnika upozoriti da je sruši. Sad kad se to dogodilo, došao je s policijom, stajao vani na cesti i ništa nije rekao - kaže Ruža, koja sad strahuje hodati svojim dvorištem. U raščišćavanju su pomogli vatrogasci i susjedi. Sam pogled na ono što je ostalo od stare kuće pored je zastrašujući. Malo jači vjetar mogao bi bez problema srušiti ostatak.

- Vlasnik ruševine doći će već ovaj tjedan s radnicima porušiti to što je ostalo te izgraditi zidanu ogradu između njegove parcele i parcele gospođe Ruže. On je to navodno već htio učiniti, ali mu ona nije dopuštala da uđe u njeno dvorište. Osobno ću se pobrinuti da se to riješi jer su ovakve situacije opasne - rekao je Mario Milinković, načelnik općine Stari Mikanovci.