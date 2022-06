Susjedska svađa s policajcem u Kastvu: "Ako se ovo nastavi, bojim se da će se dogoditi zlo"

Uzurpirao je naša zemljišta i brani nam prolaz, upozoravaju nas Ružica Marot i Ljubinka Frlan-Vrgoč iz Kastva. Govore o svom susjedu Tonćiju Jonjiću, inače policijskom službeniku, s kojim se godinama spore.

O čemu se radi? Gospođe tvrde da im je Jonjić ostavio građevinski materijal na zajedničkom putu, da im brani prilaz do njihove čestice, da se trećina njegove kuće nalazi na njihovom zemljištu, da urušava put... I to traje već godinama.

- On je kuću počeo graditi prije dvadesetak godina i nakon iskopa terena bio mu je potreban prostor za odlaganje materijala. Između naše kuće i njegovog zemljišta vodi zajednički put. Mi smo u vlasništvu dvije petine tog puta, dr. Vrgoč dvije petine, a Jonjić jednu petinu. Materijal od iskopa nije uklonio nego ga je nagrnio na zajednički put. Tada nam nije previše smetalo, snašli smo se i po jednom uskom puteljku prolazili do naše čestice. Rekao nam je da će taj materijal biti tu možda godinu ili dvije i maknut će ga. Prošlo je 20 godina, još stoji tamo - kaže nam gospođa Marot.

Slučaj je dala na sud, ali, kako kaže, ispostavilo se da su trebali tužiti za smetanje posjeda i izgubili su spor. Zatim je podignuta druga tužba zbog uzurpiranja dijela prekopane čestice u kojoj je ostavljen materijal. Marot nam kaže da više ne može proći ni drugim putem do svoje zemlje.

- Jonjić je prije petnaestak godina postavio kontejner uz taj drugi put. Tada se dogovorio s mojim mužem da će ga maknuti, ali i on je još tamo. Obložio ga je drvenim oblucima da ga prikaže kao drveni objekt za legalizaciju. Štoviše, potegnuo je legalizaciju tog kontejnera koji zapravo stoji na terenu dr. Vrgoč. Uspjelo mu je. Legaliziran mu je i nepostojeći zid koji prelazi preko naše okućnice. Naš odvjetnik i odvjetnik gospođe Vrgoč uložili su žalbe na legalizaciju i ona je poništena. Međutim, opet je pokrenut postupak legalizacije tog kontejnera prošle godine - priča gospođa Marot.

Problem je i s narušenim susjedskim odnosima, kaže nam.

- Trećina Jonjićeve kuće je na zemljištu gospođe Vrgoč. Počeo je otkopavati i urušavati zajednički put da sebi proširi dvorište, nastala je velika rupa, a materijal je deponirao u vrt. Prije otprilike četiri godine, kad sam prolazila tim putem, nasrnuo je na mene i vikao mi da sam glupača te da je to njegovo. Prestrašila sam se, a on je u međuvremenu zabio kolce i ogradio tu rupu. Nasrnuo je i na muža, bojim se da će se dogoditi zlo - tvrdi gospođa Marot. Kako kaže, zvali su i policiju koja je dolazila u više navrata. U međuvremenu se pogoršalo zdravstveno stanje i njoj i mužu koji je doživio moždani udar.

Nakon tužbe za ometanje posjeda, sud je ustvrdio da je smetanje podrazumijevalo samo mjesec dana radova, priča nam. Ali, kako kaže Marot, nisu uzeli u obzir veći opseg radova i materijal koji tamo stoji već 20 godina. Na kraju je donesen zaključak da se s tužbom zakasnilo.

Dodaje da je situacija neizdrživa jer im je policija dolazila na vrata dvadesetak puta zbog nepostojećih razloga, a Jonjić joj je prijavio i muža za napad iako je situacija, tvrdi Marot, bila obrnuta. Kaže kako to nije bio prvi put, već ga je jednom prijavio da bi prijava bila povučena nakon saslušanja. I ovaj put joj je muž podnio prijavu za lažno prijavljivanje, ali poništena je bez saslušavanja i dobio je optužnicu kojom se traži kazna od osam mjeseci zatvora. Maroti smatraju da ovakvo postupanje nije zakonom osnovano te naglašavaju da se boje za sigurnost.

Druga susjeda, gospođa Frlan-Vrgoč, ima sličnu priču.

- Moja mama je još 2000. godine Jonjiću prodala 614 kvadrata zemljišta. To je bila jedna čestica za izgradnju njegove obiteljske kuće. Platio joj je pola dogovorene svote i rekao da će, kad dobije građevinsku dozvolu, uzeti kredit i platiti ostatak. Na tome je ostalo. Mama je umrla 2001., Jonjić je gradio kuću, a ja sam postala nasljednica tih nekretnina 2002. i 2003. - pojašnjava.

- Mislila sam da gradi kuću u gabaritima koje je kupio. Ali on se proširio gradnjom na susjedne, moje čestice i zauzeo, pored svog zemljišta, još oko 800 kvadrata. Nije ih potpuno zauzeo, ali velikim dijelom ih je uzurpirao. Nisam ništa znala o tome. Dolazio je do mog brata popravljati auto, mama je bila udovica, zbližio se s njima i oni su mu vjerovali. On je aktivni policajac. Vjerovali su da će im nadoknaditi novac, mama je bila bolesna i nije kontrolirala što se tamo radi. Kad sam naslijedila nekretnine, prošetala sam njima i mislila da gradi u granicama u kojima je kupio. Tako je išlo do prije dvije godine. Susjedi su me obavijestili da se proširio na moje zemljište te da i oni imaju problema s njim. Otišla sam i vidjela da je napravio veliku kuću i dvije pomoćne zgrade. Lako što ih je napravio, ali trećinom je to učinio na mom zemljištu. I još sam plaćala komunalnu naknadu za njegovu gradnju. I za taj nesretni kontejner. Nisam shvaćala da plaćam za njega - tvrdi Frlan-Vrgoč.

"Sustav je spor"

Kako kaže, sve joj je postalo jasno kad su joj istovremeno došla dva računa.

- Tužila sam ga, pokušala sam prvo razgovarati, on je rekao da ćemo sve srediti, ali ništa od toga. Pa je išao razgovor kod odvjetnice, pa je ispalo da on zapravo hoće da mu to poklonim, da prijeđem preko svega. Nije bio voljan za nikakav dogovor, čak ni da pita hoćemo li mu prodati. On ne želi dogovor. Uzela sam odvjetnika jer u dvije godine nismo imali nijedno ročište, sustav je spor i ispada da je on privilegiran. Zakazano je prvo ročište za 23.5. Pokušali smo mjeriti, dogovorila sam s mjernikom, Jonjić je bio obaviješten, a kad je mjernik došao, pojavio se Jonjić i rekao da zabranjuje mjerenje. I ništa se nije izmjerilo. On ima svoje mjere koje je naručio i koje njemu odgovaraju - tvrdi Jonjićeva susjeda. Kako kaže, sad pokušava legalizirati kontejner.

- Najveći problem je taj kontejner koji je na mome zemljištu i koji je u početku bio privremeno postavljen, ali sad je stavio nekakve šarafe na njega i spojio ga sa zemljom. Došao je sudski vještak i ustvrdio da je to fiksna građevina. Žalila sam se na legalizaciju, stavila sam prigovor i još nije legalizirano. A kako je vještak nedavno ustvrdio da je fiksna građevina, mislim da će biti legalizirano. Sudski proces se nastavlja, a Jonjić je dao prigovor na moju tužbu i sve to opovrgnuo. On nema nikakvih papira, nema građevinske dozvole, nije platio mojoj mami ni meni ostatak dogovorenog novca od terena kojeg je kupio, ali to je sad u zastari i nema nikakvog smisla nastavljati proces - žali se Frlan-Vrgoč.

Prepreka do zemljišta

Kako kaže, taj kontejner joj je prepreka da prijeđe u ostatak svog zemljišta, a sad ne može proći ni Ružica Marot.

- Najveći je problem taj kontejner kojeg je obložio daskama i šarafima pričvrstio za podlogu. Imam faze radova na fotografijama. Inače, kad se gradi kuća, ovdje je običaj dopustiti privremeno postavljanje kontejnera radi spremanja građevinskog naterijala i alatki. No, tu privremenost susjed koristi za ometanje prolaza ka mom posjedu koji se proteže u nastavku, kao i posjedu susjede Marot - dodaje.

Ispričala nam je i još jedan događaj.

- Prije otprilike 16 godina, kada sam već bila vlasnica imanja, Jonjić je došao je u moju ambulantu. Tada sam ga prvi puta vidjela. Prijetećim tonom mi je rekao da mu moram prodati zemljište, mislim da je naveo cijenu od tri eura po kvadratu. Nisam ništa odgovorila, bila sam pomalo šokirana. On danas tvrdi da je cjelokupno zemljište koje koristi kupio od moje mame i platio joj. Nikakvih dokumenata o tome nema, osim o navedenih 614 kvadrata, o čemu postoji kupoprodajni ugovor. Nakon toga, nikada mi se nije obratio u vezi dogovora oko kupnje spornog zemljišta - ispričala nam je Frlan-Vrgoč.

Tvrdi da je spremna razgovarati s Jonjićem, ali on ne pokazuje interes.

Što kaže Jonjić?

Pokušali smo doći do gospodina Jonjića, ali javila nam se osoba koja se predstavila kao njegov sin.

- On ne bi da se ide u novine s ovim. Ne želim vam dati njegov broj. Ispričat ću mu zbog čega ste zvali i ako bude zainteresiran da vam se javi, javit će vam se - rekla nam je ta osoba.

Nije se javio. Uspjeli smo ga dobiti drugom prilikom te nam je poručio da sve prepušta sudu.

- Nemojte se ljutiti, ali imam odvjetnika, to je imovinska-pravna stvar i sve je na sudu. Na sudu sve ostaje, on je mjerodavan za mene i za njih - rekao nam je. Nije htio komentirati navode o prijetnjama, a na pitanje koliko dugo radi kao policajac, poručio je: dovoljno dugo.

