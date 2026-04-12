Šušnjar: Želimo suradnju s Mađarskom. Jadranski naftovod je sigurna opcija za Mađarsku

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Dolazak ministara na sjednicu Vlade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za Hrvatsku je ključno to što je Jadranski naftovod pokazao da je pouzdana i vjerodostojna ruta za regionalnu energetsku sigurnost. U posljednjim tjednima pomogao je osigurati neprekinutu opskrbu i Mađarskoj i Slovačkoj

Dobar dio predizborne kampanje u susjednoj Mađarskoj, otpao je na energetiku, prvenstveno fertutmu oko ruske nafte i plina. Viktor Orban je optužio Ukrajinu za uništavanje naftovoda Družba. 

Volodimir Zelenski je ranije ukazao da je Hrvatska stabilan energetski partner. Na tu temu osvrnuo se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

 - Za Hrvatsku je ključno to što je Jadranski naftovod pokazao da je pouzdana i vjerodostojna ruta za regionalnu energetsku sigurnost. U posljednjim tjednima pomogao je osigurati neprekinutu opskrbu i Mađarskoj i Slovačkoj. Hrvatska će i dalje djelovati kao odgovoran partner. Naša infrastruktura tu je kako bi jačala otpornost, diversifikaciju i sigurnost diljem srednje Europe. Naša poruka mađarskom narodu jednako je jasna, Hrvatska pruža ruku prijateljstva. Želimo suradnju, a ne sukob. U vremenu neizvjesnosti, dobri susjedi zajedno grade rješenja - poručio je Šušnjar.

