Šušnjar: Želimo suradnju s Mađarskom. Jadranski naftovod je sigurna opcija za Mađarsku

Dobar dio predizborne kampanje u susjednoj Mađarskoj, otpao je na energetiku, prvenstveno fertutmu oko ruske nafte i plina. Viktor Orban je optužio Ukrajinu za uništavanje naftovoda Družba.

Volodimir Zelenski je ranije ukazao da je Hrvatska stabilan energetski partner. Na tu temu osvrnuo se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

- Za Hrvatsku je ključno to što je Jadranski naftovod pokazao da je pouzdana i vjerodostojna ruta za regionalnu energetsku sigurnost. U posljednjim tjednima pomogao je osigurati neprekinutu opskrbu i Mađarskoj i Slovačkoj. Hrvatska će i dalje djelovati kao odgovoran partner. Naša infrastruktura tu je kako bi jačala otpornost, diversifikaciju i sigurnost diljem srednje Europe. Naša poruka mađarskom narodu jednako je jasna, Hrvatska pruža ruku prijateljstva. Želimo suradnju, a ne sukob. U vremenu neizvjesnosti, dobri susjedi zajedno grade rješenja - poručio je Šušnjar.