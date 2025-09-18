Suspendirali Jimmyja Kimmela: Skinuli popularnu emisiju zbog komentara o ubojstvu Kirka

Američka televizijska mreža ABC, u vlasništvu kompanije Disney, odlučila je na neodređeno suspendirati emisiju „Jimmy Kimmel Live!” nakon što je voditelj Jimmy Kimmel u monologu komentirao ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, javlja BBC.

U svom nastupu u ponedjeljak Kimmel je ubojstvo Kirka nazvao „besmislenom tragedijom” te kritizirao američkog predsjednika Trumpa jer nije pokušao ujediniti naciju u trenucima politički motiviranog nasilja. Dodao je kako pojedinci iz MAGA pokreta pokušavaju iskoristiti tragediju u političke svrhe, ističući da žele očajnički prikazati 'ovog klinca koji je ubio Kirka' kao nekoga tko „nije jedan od njih”.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Nakon emitiranja, vlasnici postaja koje prenose ABC-jev program, odbili su nastaviti s emitiranjem emisije. U obrazloženju su poručili da su Kimmelovi komentari „uvredljivi i neosjetljivi u kritičnom trenutku nacionalnog političkog diskursa” te da daljnje prikazivanje emisije nije u javnom interesu.

Predsjednik američke Savezne komisije za komunikacije (FCC), Brendan Carr, ranije je nazvao Kimmelove izjave „bolesnima” upozorivši da bi stanice koje ih emitiraju mogle izgubiti licence.

Predsjednik Donald Trump odmah je reagirao na vijest o suspenziji, slavodobitno poručivši na svojoj društvenoj mreži Truth Social:

„Sjajna vijest za Ameriku: emisija Jimmyja Kimmela je otkazana. Čestitke ABC-u što su konačno imali hrabrosti učiniti ono što je trebalo učiniti. Kimmel nema nikakav talent i lošije rejtinge čak i od Colberta, ako je to uopće moguće.”

Trump je pritom iskoristio priliku da kritizira postaju NBC zbog drugih kasnovečernjih voditelja, uključujući Jimmyja Fallona i Setha Meyersa.

ABC je potvrdio da će „Jimmy Kimmel Live!” biti zamijenjen alternativnim programima u postajama koje su odbile nastaviti njegovo emitiranje. Nije poznato hoće li se emisija vratiti na male ekrane, niti pod kojim uvjetima.

"Jimmy Kimmel Live!" je najdugovječnija emisija kasnovečernjeg talk show formata u Americi. Kontinuirano se emitira na ABC-ju od 2003. godine.