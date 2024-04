Susret s grdosijom od 300 kila u moru: 'Izgledao je kao da pleše'

Išao sam brodicom u lov na “švoje” u subotu rano ujutro. U blizini broda nekoliko puta izronila je manja peraja na površinu. Htio vidjeti o čemu se radi i polako sam se približio. Ugledao sam prekrasni primjerak ribe bucanj. Bio je to pravi kapitalac od preko 300 kilograma dug oko 1,5 metar. Izgledalo je kao da “pleše” oko broda, ispričao nam je umaški ribar Marko Jurić (46).

Susret s ‘grdosijom’ bio je izvan Savudrije na oko 3,5 milja na ruti brodova je i zabilježio. Markov brod dug je 8,5 metara pa je ribar naoko procijenio dužinu i težinu ribe.

- To je za mene doživljaj koji ću pamtiti cijeli život. Nije to opasna riba. Jako se rijetko vidi - kazao je ribar presretan što je nakon petnaestogodišnjeg iskustva prvi puta vidio tu vrstu ribe svojim očima. Riječ je o najvećoj ribi koštunjači na svijetu. Neobična je jer sliči na riblju glavu na koju je nasađen rep i kojoj kao da nedostaje čitav trup. Može narasti i do 3,2 metra i težiti i do 2300 kilograma. Ribari kažu kako se ta riba kod nas ne jede, ali navode da je ta vrsta delicija na tržištu Tajvana i Japana.