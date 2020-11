'Sustav se raspao, za izgubljene živote netko mora odgovarati'

Molekularni biolog Igor Štagljar iz Kanade poručuje kako će Hrvatska do dolaska cjepiva imati i više tisuća mrtvih ako se stvari drastično ne počnu mijenjati. Hrvatsku uspoređuje sa Torontom, gdje kreće lockdown

<p>Mislim da će, nakon što završi ova pandemija, netko morati odgovarati za sve mrtve koji su izgubili živote. U zadnja dva mjeseca Vlada ne pokazuje niti malo empatije za trenutnu situaciju, što je šteta, jer je u prvom lockdownu situaciju odlično držala pod kontolom, napisao je na svome Facebook profilu ugledni znanstvenik, molekularni biolog Igor Štagljar koji radi na Sveučilištu Toronto. Krajnje je vrijeme, kaže, da se stvari u Hrvatskoj počnu drastično mijenjati, ili će u pritivnom, dodaje, uz ovakvo ponašanje do pojave cjepiva u Hrvatskoj biti više tisuća mrtvih. </p><p>- I eto, 'zimski' COVID je ipak napravio svoje - zbog "samo" 1,418 novih slučajeva koji su jučer registrirani u cijeloj provinciji Ontario (a ona broji 14.6 milijuna žitelja; dakle 97 slučaja na milijun stanovnika), te jučerasnjih 420 novih slučajeva u Torontu (populacija od 6.2 miljuna stanovnika; 68 slučaja na milijun stanovnika), Vlada naše provincije Ontario je jučer odlučila da od ponedjeljka 23. studenog idemo u drugi lockdown od početka ove pandemije, koji će trajati 28 dana, piše Štagljar. </p><h2>Liječnici kažu da se situacija otela kontroli</h2><p>Od ponedjeljka se zatvaraju svi neesencijalni poslovi, uključujući teretane, frizeri, saloni za uljepšavanje, shopping centri, teretane i restorani, koji će imati samo dostavu hrane, nabraja Štagljar novosti iz Toronta. </p><p>- Kad te brojke preslikate na trenutnu situaciju u Hrvatskoj (populacija od četiri milijuna stanovnika) koja je danas objavila rekordna 3,573 nova slučaja te 47 umrlih, onda ne trebate biti baš previše vješti u matematici da izračunate da je u Hrvatskoj vrag sada stvarno odnio šalu, jer to znači da u ovom trenutku u Hrvatskoj ima 893 slučajeva na milijun stanovnika, ali za to Vladu očito nije briga. Zdravstveni sustav nam se raspada, i moji kolege liječnici koji rade po bolnicama u Zagrebu mi kažu da se situacija totalno otima kontroli, dodaje Štagljar. Neki "eminentni" znanstvenici iz znanstvenog vijeca, nastavlja, i dalje tvrde da je situacija pod kontrolom i da strože mjere nisu potrebne, jer da čak i umjereni lockdown ne pokazuje učinkovitost. Znači Kanada, Francuska, Njemačka, Austrija, Izrael, Španjolska, Nizozemska, Italija - rade stvari potpuno krivo jer su sve uvele drugi lockdown kao bi spriječile eksponencijalni rast novih slučajeva i veliki porast broja umrlih od COVID-19, pita Štagljar na svome profilu.</p>