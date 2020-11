I tako, bit \u0107e sigurno onih, koji \u0107e mo\u017eda ovo \u0161to ispade iz mene lo\u0161e primiti, komentirati, a iskreno, \u0161to me briga, kako re\u010de neko mudar, vrijeme je da pametni prestanu svojom \u0161utnjom \u0161tedjeti osjetljive osje\u0107aje\u00a0onih manje pametnih, ionako smo od aplauza svaku\u00a0ve\u010der u 20 sati prebrzo dogurali do ovoga sada, za \u0161ta ne postoji pristojna rije\u010d u ljudskom vokabularu.



Potresan status liječnika iz BiH: 'Pao je jedan od nas. Posebno smo umorni od uzaludnih smrti'

Dr. Salkić poslao je emotivnu poruku onima koji ne vjeruju da je virus opasan pa napisao: Sutra opet moje kolege, kolegice i moja malenkost idemo reći Bogu Smrti “Ne,danas!” Bez jednog od nas.

<p>Regijom se širi potresan status <strong>dr. Nermina Salkića,</strong> koji je na svom Facebooku podijelio poruku da je preminuo njegov kolega, istaknuti infektolog <strong>dr. Jovan Petković </strong>u bolnici Klinike za zarazne bolesti u Tuzli. Preminuo je zbog COVID-a, virusa protiv kojeg se borio spašavajući drugima život.</p><p>Status dr. Salkića djeluje kao opomena svima koji ne vjeruju u virus ili misle da je bezazlen. </p><p>Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.</p><p><em>- Danas je preminuo naš kolega, infektolog, otac, suprug... preminuo od COVID-19. Preminuo, jer je radio svoj posao, spašavao živote onih, koji su se zarazili tuđim nemarom, ali i one koji su se zarazili svojim nemarom, neznanjem, bahatošću...</em></p><p><em>Neki dan čitam na komentarima na nekom portalu kako pojedini od ovih zadnjih, bahatih, opasnih po sebe i druge, opasnih po društvo, komentiraju kako bi medicinski radnici 'trebali pocrkati u ovim odjelima, jer ionako ništa ne rade, a sami su birali poziv'. Pa jesmo birali...ali ne OVO... Poznajem bolest, poznajem sivo, koščato lice smrti.</em></p><p><em>Gledao sam je u oči, gledao sam je dok kosi druge, dok uzima moje najbliže, čak sam ponekada kao liječnik uspijevao i da joj otmem dušu ili dvije, na kratko ili na duže. Mi, zdravstveni radnici navikli smo na nju, dio je posla i ništa bolje ne opisuje taj naš stav nego onaj citat iz Igre prijestolja - 'Što kažemo Bogu Smrti? Ne danas! Ne danas!'".</em></p><p><em> Ali ne mogu i nikad neću moći naviknuti se na uzaludnu, bespotrebnu, preventabilnu smrt. Smrt, koja se mogla spriječiti, nije se morala desiti. A ovo je ta situacija - da je njih više držalo distancu, da je više njih nosilo masku, da je manje njih sjedilo po raznoraznim feštama uz višak ića i pića, manje bi bilo oboljelih, ne bi ovako dugo i intenzivno trajalo, a nas je tako zastrašujuće malo i tako smo umorni.</em></p><p><em>A posebno umorni od uzaludnih smrti, poput ove - iako ova više pogađa, neću lagati, jer je pao jedan od nas.</em></p><p><em>I tako, bit će sigurno onih, koji će možda ovo što ispade iz mene loše primiti, komentirati, a iskreno, što me briga, kako reče neko mudar, vrijeme je da pametni prestanu svojom šutnjom štedjeti osjetljive osjećaje onih manje pametnih, ionako smo od aplauza svaku večer u 20 sati prebrzo dogurali do ovoga sada, za šta ne postoji pristojna riječ u ljudskom vokabularu.<br/> Ako se, pak, makar jedno opameti i počne shvaćati ozbiljno ovo s čime se nosimo, bit će dosta. Sutra je novi dan i sutra opet moje kolege i kolegice i moja malenkost idemo da kažemo Bogu Smrti “Ne,danas!” Bez jednog od nas....</em></p>