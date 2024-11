Šuta (HDZ) bi prenamjenu 200 tisuća kvadrata Brodosplitova zemljišta u tehnološki centar

Predsjednik splitskog HDZ-a i kandidat za gradonačelnika Tomislav Šuta u subotu je najavio kako će zatražiti da se od 400 tisuća četvornih metara prostora kojeg je koncesionar splitskog brodogradilište, polovica prenamjeni i pretvori u Međunarodni tehnološki centar.

"Prostor Brodosplita od 400 tisuća četvornih metara dobrim dijelom zjapi prazan i trebalo bi 200 tisuća četvornih metara prenamijeniti i dati Gradu Splitu na upravljanje kako bi se na tom prostoru smjestio Međunarodni tehnološki centar kojim bi se otvorila nova radna mjesta," rekao je Šuta na konferenciji za novinare organiziranoj na otvorenom prostoru, na ulasku u Brodosplit.

Brodosplit ima koncesiju nad prostorom od 400 tisuća četvornih metara do 2032. godine, a Šuta kaže kako će vlasniku Brodosplita Tomislavu Debeljku predložiti izmjenu koncesije. "Debeljak je svjestan da ne može izvršavati koncesiju onako kako ju ju je ugovorio te će naš prijedlog biti da kroz razgovor i izmjenu koncesije idemo u smjeru otvaranja novih radnih mjesta otvaranjem Međunarodnog tehnološkog centra," kazao je Šuta.

Vjeruje da će Debeljak prihvatiti takvu inicijativu s kojom će on upoznati, najavio je, i hrvatsku Vladu. Po njegovim riječima, postoje "određeni financijski problemi" te će trebati vidjeti plaćali li Debeljak koncesiju onako kako je definirano ugovorom. "Kada HDZ u svibnju, na lokalnim izborima, preuzme vlast u Splitu i ja postanem gradonačelnik, izmijenit ćemo GUP i Prostorno plansku dokumentaciju kako bismo mogli realizirati zamisao o stvaranju Međunarodnog tehnološkog centra na prostoru sadašnjeg brodogradilišta," kazao je Šuta. Po njegovom tumačenju, Debeljak dobro zna da mu za broj zaposlenih u škveru ne treba prostor od 400 tisuća četvornih metara te kako je škveru neophodna modernizacija. "Vjerujem da je i sam svjestan da sadržaji koje predlažem nisu ni u kakvoj koliziji s modernim brodogradilištem u susjedstvu," dodao je Šuta. On je više puta ponovio kako bi prenamjena 200 tisuća četvornih metara, kojih je Brodosplit koncesionar, bila dio vizije koju on zagovara pod geslom "Novo lice Splita." Šuta je za aktualnog gradonačelnika Splita Ivicu Puljka rekao da je "pijani milijarder" koji ne za upravljati gradom, niti ima viziju za njegov razvoj.