Šuta: 'Pobijedili smo u 22 od 34 gradska kotara u Splitu...'

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je u nedjelju navečer da je HDZ pobijedio u 22 od ukupno 34 kotara na kotarskim izborima održanima u tom gradu.

Osvojili smo 136 od 238 vijećničkih mjesta i 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je lijeva koalicija osvojila samo četiri, napisao je Šuta na facebooku.

Službeni rezultati izbora još nisu objavljeni.

"Posebno su značajne pobjede u Gradu, Žnjanu i na Mejama. Jasna je to poruka građana da žele zajedništvo i nastavak promjena, a nikako povratak na stare politike podjela i obračuna", napisao je Šuta.

Uz zahvalu svima koji su m dali povjerenje, Šuta je dodao kako će od sutra svaki gradski kotar i mjesni odbor, bez obzira na rezultat, imati otvorena vrata i istinskog partnera u gradskoj upravi.