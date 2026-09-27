Obavijesti

News

Komentari 0
HVALI SE

Šuta: 'Pobijedili smo u 22 od 34 gradska kotara u Splitu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šuta: 'Pobijedili smo u 22 od 34 gradska kotara u Splitu...'
Split: Tomislav Šuta predstavio nove projekte grada | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uz zahvalu svima koji su m dali povjerenje, Šuta je dodao kako će od sutra svaki gradski kotar i mjesni odbor, bez obzira na rezultat, imati otvorena vrata i istinskog partnera u gradskoj upravi.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je u nedjelju navečer da je HDZ pobijedio u 22 od ukupno 34 kotara na kotarskim izborima održanima u tom gradu.

Osvojili smo 136 od 238 vijećničkih mjesta i 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je lijeva koalicija osvojila samo četiri, napisao je Šuta na facebooku.

Službeni rezultati izbora još nisu objavljeni.

"Posebno su značajne pobjede u Gradu, Žnjanu i na Mejama. Jasna je to poruka građana da žele zajedništvo i nastavak promjena, a nikako povratak na stare politike podjela i obračuna", napisao je Šuta.

Uz zahvalu svima koji su m dali povjerenje, Šuta je dodao kako će od sutra svaki gradski kotar i mjesni odbor, bez obzira na rezultat, imati otvorena vrata i istinskog partnera u gradskoj upravi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'
PREDIVNO

Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'

Ove je godine u Cirkveni prvi put nakon više od dva desetljeća upisano dovoljno djece za dva prva razreda. Ravnatelj je ponosan na napredak škole...
Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije
VELIKI ŠTRAJK

Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije

Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće od 4,5 posto. Za sada nema dogovora, a štrajk je i dalje najavljen za ponedjeljak u 3.30 sati
Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...
PODMETANJE KLIPOVA POD KOTAČE...

Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...

Sindikati su se bunili i protiv Milana Bandića, ali nikad nisu štrajkali i obustavili rad...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026