Novi dizajn hotela rezultat je suradnje s renomiranim dizajnerima i stručnjacima, čime se nastoji podići kvalitetu boravka i privući različite vrste gostiju
Splitski Atrium sada izgleda potpuno drugačije: Iza uređenja stoji tim domaćih stručnjaka
Splitski hotel Atrium s pet zvjezdica dobio je novo lice nakon prvog velikog ulaganja u uređenje i opremanje interijera od njegova otvorenja. Osvježeni prostori, pažljivo odabrani materijali i nova oprema dio su strateškog ulaganja kojim hotel podiže kvalitetu boravka te dodatno razvija ponudu za poslovne goste i ljubitelje wellnessa.
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Iza investicije stoji Plavi Safir d.o.o., krovna tvrtka u okviru koje, uz Atrium, djeluju i Amphora te Amphora’s Garden. Tri hotela posluju pod zajedničkim brendom Safir hoteli, najveće hotelske grupacije u Splitu s vlastitim menadžmentom na svim razinama. Ulaganje u Atrium nastavak je razvoja grupacije koja svojim objektima ima važnu ulogu u hotelskoj ponudi grada.
Na novom uređenju surađivali su dizajnerica Maja Buljan iz studija LUMAR design i Cult, splitska grupacija s iskustvom opremanja brojnih hrvatskih hotela. Cult je u Atriumu preuzeo kompletno opremanje kupaonica, dobavu i ugradnju obloga te oblaganje kamina u predvorju. Njegov je tim pritom bio uključen u razradu projekta, predlažući materijale i tražeći izvedbena rješenja zajedno s dizajnericom.
- U projektu obnove hotela Atrium bila sam zadužena za dizajn interijera svih 129 soba s pripadajućim kupaonicama kao i zajedničkih prostora poput lobbyja, recepcije, bara, slastičarnice, restorana i wellnessa. Moj je cilj bio da interijer ima karakter i prepoznatljivost, ali da se pritom ne nameće gostu već da ga smiruje i pruža osjećaj luksuza koji se prije svega osjeća, a tek onda vidi - istaknula je dizajnerica Buljan.
Za hotel, pak, novo uređenje ima jasnu poslovnu svrhu.
- Ulaganjem u opremanje hotela Atrium podižemo kvalitetu ponude i jačamo njegovu konkurentnost. Cilj nam je steći posebne standarde ‘Meetings’ i ‘Health and Fitness’ te dodatno razviti kongresne i wellness sadržaje. Time ćemo bolje odgovoriti na potrebe poslovnih gostiju, organizatora događanja i gostiju koji traže odmor i rekreaciju. Želimo privući širi krug gostiju i ponuditi im više razloga za dolazak u Split tijekom cijele godine - ističe Bruno Nizić, izvršni direktor grupacije Safir hoteli.
Koliko je projekt bio opsežan, govore i količine ugrađenih materijala. Za Atrium je upotrijebljeno približno 4.550 četvornih metara Laminam obloga, od čega oko 3.800 četvornih metara ploča velikog formata i dodatnih 750 četvornih metara manjih dimenzija. U sobama su postavljene podne obloge Berry Alloc, dok je posebna pozornost posvećena kupaonicama, u kojima gost svakodnevno dolazi u doticaj s gotovo svakim odabranim elementom.
Ugrađeno je približno 230 Laufen umivaonika uz Hansgrohe tuševe i miješalice, Quare tuš kade, Relax tuš kabine te Etrusca kupaonska ogledala. Odabir je pratio i zahtjevan posao usklađivanja isporuke, ugradnje i završnih detalja.
Upravo tu, objašnjavaju u Cultu, do izražaja dolazi iskustvo rada na hotelskim projektima. Naime, uz izgled prostora, potrebno je pravodobno razmišljati o njegovoj funkcionalnosti, održavanju i intenzivnoj svakodnevnoj uporabi.
- Naš posao počinje razumijevanjem onoga što investitor i dizajner žele postići. U hotelu se unaprijed mora razmišljati o funkcionalnosti, održavanju, trajnosti i načinu ugradnje svakog elementa. Iskustvo prethodnih projekata omogućuje nam da predvidimo moguće poteškoće i predložimo rješenja dok ih je još jednostavno prilagoditi. U Atriumu smo bili stalno uz dizajnericu, zajedno razrađivali detalje i pratili njihovu izvedbu. Upravo u toj suradnji naše znanje i iskustvo dobivaju konkretnu vrijednost - kaže Željko Tukić, čelni čovjek grupacije Cult koji se ovim putem zahvalio i Ivani Šuto, članici uprave Safir hotela na ukazanom povjerenju za jedan od najznačajnijih projekata u splitskoj hospitality industriji.
Inače, Cult je uz dobavu premium materijala specijaliziran za projektiranje, nadzor i ugradnju. U ponudi ima više od stotinu europskih brendova, uključujući niz onih koje ekskluzivno zastupa. Izbor obuhvaća kupaonsku opremu, podne i zidne obloge, bazene, wellness zone, radijatore, vrata i dizajnerski namještaj, a investitorima je dostupna stručna podrška u njihovu usklađivanju s projektom, budžetom i zahtjevima izvedbe.
Atrium se tako pridružuje Cultovu portfelju u kojem su AC Hotel Split by Marriott, Hotel Ambasador, The Isolano Autograph Collection by Marriott, Molum Hotel & Residences i Hotel Sumratin. Među referencama su i Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, hoteli Amfora i Sirena na Hvaru te objekti iz grupacija Valamar i Bluesun, uz niz luksuznih vila i turističkih investicija. Rad na različitim hotelskim konceptima omogućio je Cultu da razvije znanja potrebna za zahtjevne projekte, od početnog odabira materijala do njihove konačne primjene.
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