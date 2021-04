Oblačno i osjetno hladnije. Povremeno oborine, na kopnu susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača posebice u gorju. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i Baranji i sjeverozapadni vjetar, objavio je prognozu za sutra Državni hidrometeorološki zavod.

Za Kvarner su označili crveni alarm zbog vjetra.

Jugo će okretati na olujnu i orkansku buru, očekuju se udari i do 160 kilometara na sat.

Snijeg i na moru

Snijega bi moglo biti i na sjevernom Jadranu te uz obalu srednjeg Jadrana gdje će puhati jaka i olujna bura.

U Dalmaciji lokalno i jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Na južnom Jadranu veći dio dana jako i olujno jugo. Temperatura zraka na kopnu većinom od 0 do 5 °C. Na Jadranu jutarnja između 3 i 8, a najviša dnevna od 8 do 13 °C.

HRVATSKA DANAS

Pretežno sunčano, navečer porast naoblake sa sjeverozapada. Vjetar uglavnom slab, od sredine dana umjeren jugozapadni, lokalno i jak, osobito u gorju. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, poslijepodne jugozapadni vjetar i jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

HRVATSKA SUTRA

