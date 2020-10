Sutra će u brodogradilište Viktor Lenac stići brod LNG CROATIA, s radom na Krku počinje 2021.

Budući plutajući terminal na Krku, brod za uplinjavanje naziva LNG Croatia, sutra stiže u Rijeku, u brodogradilište Viktor Lenac, gdje će biti na završnim ispitivanjima do kraja studenog. Stigao je iz Kine.

<p>Još je malo potrebno velikom LNG brodu naziva LNG CROATIA da dođe do Rijeke, iz Kine, gdje je iz broda Golar Viking za prijevoz ukapljenog prirodnog plina, pretvoren u budući plutajući LNG terminal na Krku. Kako doznajemo, na vezu u riječkom brodogradilištu će biti od sutra, kad uplovi, do kraja studenog, kad bi trebao preseliti na svoje konačno odredište, U Omišalj. Tamo će raditi kao FSRU brod za uplinjavanje, preko kojeg će se ukapljeni, tekući plin vraćati u plinovito stanje, i dalje teći prema Europi. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo, zbog pandemije korona virusa neće biti nikakve svečanosti povodom uplovljavanja FSRU-a u Rijeku. Brod će prvo stići sutra u "Viktor Lenac" gdje će napravljena biti dodatna završna ispitivanja. Početkom prosinca se očekuje početak aktivnosti odnosno puštanje terminala u probni rad na Krku, kako bi terminal s radom počeo 1. siječnja 2021 godine. </p><h2>Nekadašnji tanker ima kapacitet od 140 tisuća kubika plina</h2><p>LNG terminal će se sastojati od plutajućeg terminala, odnosno FSRU broda, te kopnenog dijela s pristaništem i cijevima kojima će terminal biti povezan s plinskom mrežom. Na samome brodu LNG CROATIA smješteni su tankovi za skladištenje ukapljenog plina i postrojenje za njegovo ponovno uplinjavanje. Ukapljeni plin će tankerima dolaziti na Krk, tankeri će pristajati uz plutajući terminal - brod, na kojem će se tekući plin vraćati u plinovito stanje. Za naredne tri godine je zakupljen sav kapacitet terminala od 2,6 milijardi kubika plina godišnje. </p><p>Ukupna cijena terminala iznosi nešto više od 230 milijuna eura, od čega je 101 milijun bespovratnih sredstava EU, a još će sto milijuna biti osigurano iz proračuna. Preostalih 30 milijuna osigurat će državne tvrtke HEP i Plinacro. Najveći dio troška odnosio se upravo na nabavku FSRU broda koji je nabavljen od tvrtke Golar. To je nekadašnji tanker za prijevoz plina, kapaciteta 140 tisuća kubika, koji je u šangajskom brodogradilištu konvertiran u brod za regasifikaciju odnosno u plutajući terminal. </p><p>Prema ranijim izjavama ministra Tomislava Ćorića, terminal bi u narednih pet godina trebao imati prihode veće od 100 milijuna eura te vlasnicima - HEP-u i Plinacru, omogućiti pristojnu zaradu. Terminal bi trebao povećati i našu energetsku opskrbu, ali i voditi k nižim cijenama plina, najavljeno je. </p><p> </p>