Sutra imamo novog ministra: 'Koalicijski partneri su Paladini dali jednoglasnu podršku'

Predsjednik Vlade predstavio je koalicijskim partnerima kandidata za ministra graditeljstva Ivana Paladinu. On je predstavio svoj program i viđenje ubrzanja same obnove te je dobio jednoglasnu podršku svih članova vladajuće koalicije, poručio je predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić nakon sastanka s koalicijskim partnerima u Banskim dvorima.

Već sutra imamo novog ministra graditeljstva

Najavio je kako će se nasljednik Darka Horvata već sutra u devet sati predstaviti u Saboru na zajedničkoj sjednici Odbora za graditeljstvo i gospodarstvo, što će zastupnicima biti prilika za "izrešetati" ga pitanjima, nakon čega će ga se odmah u 11 sati na plenarnoj sjednici i izglasati. Obzirom da su mu na ovom sastanku svi koalicijski partneri dali podršku, sutra imamo novog ministra.

- Svi članovi koalicije su postavljali pitanja Paladinu o njegovu dosadašnjem radu, a i programu kojeg je predstavio u kratkim crtama - dodao je Bačić.

Upitan je li na sastanku zatražena sigurnosna provjera Paladina, Bačić je rekao da nije. Na opasku novinara kako ima informaciju da je jedan od partnera zatražio da se sigurnosna provjera napravi, Bačić je istaknuo kako Zakon to ne propisuje.

- Nije napravljena faktična, stvarna sigurnosna provjera, a je li o tome razgovarano na razini predsjednika Vlade, to će vam on reći. Kolega Čačić je rekao na sastanku kako se nada da je napravljena, ali ona nije provedena. U svakom slučaju, prema Zakonu nije moguće zatražiti za osobe, kandidate, prije samog stupanja na dužnost sigurnosnu provjeru - rekao je.

Upitan za ruske veze koje su iza Paladina, a obzirom na trenutak u kojem EU uvodi Rusima sankcije, Bačić je istaknuo kako je na sastanku Paladina o tome rekao što je imao za reći.

- On već nekoliko godina ne radi za tvrtku koja je u vlasništvu ruskih građana. Tu nema nikakve moguće povezanosti. S druge strane, može se onda postaviti pitanje za brojne naše sugrađane koji su poslovno povezani s Rusima - rekao je.

'Paladina je u procesu izlaska iz projekta Kupari'

Na opasku kako oni nisu kandidati za ministra, Bačić kaže kako će se zato Paladina konzultirati i s Povjerenstvom za sukob interesa.

- On već četiri godine nije u poslovnom odnosu sa svojim partnerom. Ja vjerujem da je sve ono što je s njim obavljeno i sve ono što je rekao, obrazložio, dokumentirao, dovoljna podloga da u ovom trenutku preuzme odgovornost ministra graditeljstva - dodao je.

Vezano za suvlasništvo u projektu Kupari i pitanje je li već izašao iz tog projekta, obzirom da bi kao ministar graditeljstva i državne imovine bio u sukobu interesa, Bačić je istaknuo kako je Paladina još uvijek u 10-postotnom vlasništvu, ali da je još prije godinu dana podnio zahtjev prema svoja dva partnera za izlaskom iz projekta.

- To je procedura koja traje. A do tada će s Povjerenstvom za sukob interesa poduzeti radnje kako bi na bilo koji način bio izuzet iz mogućnosti sudjelovanja u sukobu interesa prilikom realizacije projekta Kupari. Ovdje se ne radi samo o njemu nego o odnosima između partnerima, koje treba uspostaviti i definirati. U procesu je izlaska iz tog projekta, a dok se to ne dogodi, što može potrajati neko vrijeme, on će svoja upravljačka prava morati prepustiti odvjetničkom društvu ili ne znam već kome kako bi se otklonio potencijalni sukob interesa - rekao je Bačić.

Novinari su ga upitali i je li u ovom kadroviranju ulogu imao i Mate Granić, Bačić je rekao da ne zna tko je i na koji način sudjelovao.

- Ovo je odluka predsjednika Vlade, njegova je odgovornost, on je stao iza Paladina, on je s njim obavljao razgovore, utvrdio program koji mora biti usuglašen s ostalim resorima Vlade i sve špekulacije tko je sudjelovao za mene su apsolutno nebitne - naglasio je.

'U idućim danima će premijer utvrditi status ministra Aladrovića i potpredsjednika Miloševića'

Na pitanje kakav je status ministra rada Josipa Aladrovića kojem je Vlada jučer na zahtjev DORH-a skinula imunitet te kakav je stav partnera da on ostane ministar iako mu je optužnica već napisana, Bačić je poručio da to o optužnici nije točno.

- Ja nisam čuo da je optužnica napisana, ne znam odakle vama te informacija i kako takve informacije mogu doći u javnost, a mi ih nemamo. Dakle, kao što znate izvidi su tajni. I oni se provode do skidanja imuniteta bilo kojem dužnosniku, tijekom kojih se može utvrditi postoji li opravdana sumnja za počinjenje kaznenog djela. Tek nakon što se završe izvidi, koji su po zakonu tajni, traži se skidanje imuniteta da bi se mogla početi istraga - istaknuo je Bačić dodavši kako je Vlada dala suglasnost za skidanje imuniteta Aladroviću kako bi DORH mogao početi istragu.

- Dakle, od jučer se provodi istraga, nakon čega DORH može, a i ne mora podnijeti optužnicu. A nakon što je i podnese, nadležni Županijski sud u Zagrebu može, a i ne mora tu optužnicu potvrditi. Prema tome, mi smo još daleko od same optužnice - rekao je.

Upitan jesu li razgovarali o tome ostaje li Aladrović ministar i ako bude podignuta optužnica pa sve dok se stvar ne riješi na sudu, Bačić je poručio kako će predsjednik Vlade Andrej Plenković u idućim danima s ministrom razgovarati.

- Obzirom da je skinut imunitet za pretpostaviti je da će se dignuti i optužnica. Do tada će predsjednik Vlade, to je rekao na današnjem sastanku koalicije, u razgovoru s ministrom Aladrovićem utvrditi njegov status - rekao je.

Na pitanje je li istina da je Aladrović spreman na ostavku i da mu se već traži zamjena, odnosno da on ostaje na funkciji samo dok premijer ne nađe njegova nasljednika, predsjednik Kluba HDZ-a kaže da to nije istina.

- O tome nije bilo riječi niti bilo kakvih postupanja. Pretpostavljam da bih kao jedan od bližih suradnika predsjednika Vlade imao takvu informaciju - dodao je.

Naglasio je kako svakako nije ugodna pozicija ministra protiv kojeg se podiže optužnica i da to nije ozračje u kojem se komotno može funkcionirati u Vladi, ali da treba pričekati idućih par dana da se vidi što će biti.

- Postoji ustavno načelo presumpcije nevinosti i zbog toga mi je neprihvatljivo ovo suđenje koje se u javnosti događa prije presude. Pričekajmo stav suda. Sud će odrediti u kazneno-pravnom smislu status ministra Aladrovića. Puno je koraka od podizanja optužnice pa do konačne presude. Imamo iskustva u Hrvatskoj kako su dizane optužnice i provođeni dugotrajni postupci, a na kraju su oslobođeni. Ali iza vas nepovratno ostaje gubitak i posla i statusa i renomea i svega onog što ste u životu stvarali - poručio je dodavši kako bi on tu bio oprezan.

- DORH je neovisno tijelo, od ove Vlade i HDZ-a u potpunosti. Sto puta smo rekli kako dajemo podršku svim tijelima progona i sudbenoj vlasti, ali moramo biti svjesni da postoji i njihova odgovornost za provođenje postupka, prije svega kada se to radi prema najvišim dužnosnicima, kao što su ministri. DORH tada mora prilično pažljivo postupati, a posebno u ovim okolnostima koja se događaju oko nas, kako ne bismo nepromišljenim potezima i nekakvim drugim radnjama destabilizirali Vladu - kaže Bačić.

Bez obzira na optužnicu, novinari su upitali kakva je politička i moralna odgovornost imati dvoje ljudi u Vladi koji su pod istragom.

- Rekao sam već da percepcijski neće biti jednostavno funkcionirati u poziciji ministara protiv kojih se provodi istraga. To je apsolutno jasno. Mi se držimo našeg načela nulte stope tolerancije na korupciju, ali u ovom trenutku još uvijek, dok ne ispitamo sve okolnosti, moramo se također držati i načela presumpcije nevinosti, odnosno da nitko nije kriv dok mu se pravomoćnom presudom ne dokaže krivica. Za dužnosnike koji obavljaju vrlo važne poslove taj prag i razina načela u presumpciji nevinosti je na puno višoj razini u odnosu na građane. Zato će predsjednik Vlade u idućim danima s ministrom i potpredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem sjesti i odlučiti o njihovom statusu - rekao je Bačić.

'Milošević se kao saborski zastupnik zalagao za tvrtke iz izborne jedinice iz koje dolazi. Svakog dana to rade župani, gradonačelnici, načelnici'

Na opasku novinara kako je njemački predsjednik bio optužen da je nenamjenski potrošio 115 eura zbog čega je odmah dao ostavku i prije nego li je dokazao da je nevin. A naknadno se utvrdilo da je nevin.

- Govorimo o visokim načelima demokratskih država i institucija i ja sam za to da u Hrvatskoj uspostavimo jednake kriterije. Siguran sam da će i ova Vlada, ovaj premijer i ovi ministri postupati na istoj razini postignutih načela - rekao je pa dobio povratnu od novinara kako naši ministri tako ne postupaju. Ostaju i dalje na pozicijama.

- U ovom trenutku uspostavljamo dugoročno kriterije u postupanju i ministara i saborskih zastupnika. Potpredsjednik Vlade Milošević je kao zastupnik predložio ministru da prilikom rasporeda određenih poticaja vodi računa i o tvrtkama iz izborne jedinice iz koje je izabran. Mi kao saborski zastupnici imamo dužnost zalagati se za život, standard, projekte kraja iz kojeg dolazimo. Sada je tu tanka granica između onog za što se vi zalažete i što je na kraju odlučeno, a da pri tome nemate nikakva saznanja da je to što ste vi predložili riješeno sukladno zakonu ili je izišlo iz punog okvira koji je predviđen. Tu je vrlo tanka granica - rekao je.

Naglasio je kako to što je napravio Milošević svakog dana rade župani, gradonačelnici, načelnici.

- Zbog toga su i izabrani. Ne želim nikako braniti postupak kojim bi se izašlo u susret zastupniku, načelniku, županu, gradonačelniku, a kojim bi se izašlo iz zakonskog okvira. Predsjednik Vlade će u idućim danima donijeti odluku o poziciji njegovih ministara koji su obuhvaćeni istragama - dodao je.

Na pitanje je li demokratski standard da si premijer uzima vrijeme kako bi preispitao odluku DORH-a o skidanju imuniteta ministrima, Bačić poručuje kako je upravo zato premijer, da se ne dovodi više u takvu situaciju, najavio izmjenu Zakona kojim neće biti potrebno odobrenje Vlade za skidanje imuniteta, a kako bi se postupak protiv ministara mogao počeo provoditi.

- Za mene osobno nema nikakvog problema da se imunitet skine i saborskim zastupnicima. Nisam nikada bio u prilici da mi se imunitet skida, a i vjerujem da neću biti do daljnjeg. I osobno ću se zalagati da se to napravi i za ostale dužnosnike - rekao je.