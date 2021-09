Odaziv građana na samopopisivanje bio je fantastičan od prvoga dana. Uspješno je do sada popisano više od milijun i 420.000 građana, što je iznad naših očekivanja. Istaknula je danas ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković, kad je trebala zaključiti prvu fazu i najaviti početak druge Popisa stanovništva.

No s obzirom na to da je u nedjelju više od 100.000 građana pohrlilo u zadnji tren popisati se online preko e-Građanina, stranica se nakratko srušila, a aplikacija radila dosta usporeno. Pa je DZS svima onima koji nisu uspjeli dao još jedan dan da popišu svoje kućanstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Do 17. listopada druga faza

Zato popisivači na teren izlaze tek sutra, a kućanstva će obilaziti do 17. listopada. Ako bude potrebe, popisivanje se može produljiti do 29. listopada, no iz DZS-a vjeruju da do toga neće doći s obzirom na mnogo građana koji su se popisali sami. A najviše ih je to učinilo u Gradu Zagrebu - iznad 50 posto. Slijedi Primorsko-goranska županija s 42 posto, Zagrebačka s 38 posto, Istarska s 35 posto i Varaždinska s 33 posto. Najmanje ih se samostalno popisalo u Ličko-senjskoj, malo manje od 20 posto.

Popisivači preko aplikacije znaju koje kućanstvo se samopopisalo. Takvima će doći samo uzeti šifru, dobivenu na kraju ispunjenog upitnika. Nju možete zalijepiti na vrata, dati je susjedu da je preda umjesto vas ili u zgradama zalijepiti na zajednički pano. Ako se niste sami popisali, a nema vas doma kad popisivač dođe, nema brige. On će vam ostaviti obavijest s brojem mobitela pa se možete dogovoriti kad vama odgovara. Nekoliko puta će obići ona kućanstva u kojima nije nikoga našao. Radno vrijeme im je uglavnom do 20 sati.

Svi popisivači moraju imati COVID potvrde, dokaz da su ili preboljeli bolest ili su cijepljeni ili negativni na brzom antigenskom testu.

- Oko polovica popisivača, dakle njih oko 4000, nema Covid potvrdu pa će se za njih osigurati besplatno testiranje. Oni će tek nakon negativnog testa moći izaći na teren, a testirat će se tri puta tjedno. Ako u međuvremenu netko od njih dobije pozitivan test, o tome će biti obaviješteni građani koje su posjetili - istaknula je Brković naglasivši kako vlasnici domova imaju pravo tražiti popisivače potvrde na uvid, a one koji ih nemaju ne pustiti unutra.

Možete ih tražiti potvrde

- U dom ne morate pustiti nikoga tko je nema jer su svi popisivači obaviješteni da je moraju imati - poručuje ravnateljica DZS-a.

Ako ste nešto krivo napisali dok ste se sami popisivali, možete to reći popisivaču kad dođe po šifru. On ni u kojem slučaju ne može ući u vaš ispunjeni upitnik i mijenjati odgovore, naglašava Damir Plesac, glavni koordinator, ali u aplikaciji s vašim imenom, prezimenom i OIB-om može u napomene upisati određene promjene.