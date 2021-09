Obzirom na poteškoće tijekom jučerašnjeg dana kad se zadnji dan puno građana htjelo samopopisati pa je došlo do poteškoća na samoj stranici, Državni zavod za statistiku tu prvu fazu digitalnog popisa je produžio još danas. Dakle, svi oni koji se nisu uspjeli samopopisati preko sustava e-Građani, to mogu učiniti danas do ponoći. A onda se za sutra pomiče i početak druge faze, odnosno izlazak popisivača na teren.

Osim toga, popisivači obavljaju kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem, odnosno od samopopisanih će preuzeti kontrolnu šifru od kućanstva koja su se popisala kroz sustav e-građani. Svi iskazani podaci u popisu su službena tajna te će se iskazati u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identificirati.

U prvoj fazi Popisa stanovništva uspješno je popisano preko milijun i 420 tisuća građana.

- Ta velika brojka samopopisanih građana i građanki RH nas izuzetno veseli. To je bilo u skladu s našim očekivanjima, čak i nešto više iznad - rekla je Brković.

Zadnji dan samopopisa preko egrađani prolazio je uz otežan pristup stranici, a za pretpostaviti je da je razlog navala velikog broja građana. Stranica je bila nedostupna od oko 20 sati, besplatni info telefon za korisničku podršku je bio zauzet, a od 21 sat stranici se ipak moglo pristupiti, no sporo se učitavala te povremeno padala i došlo je do prekida.

Brković je zahvalila svima koji su se popisali u prvoj fazi popisivanja i 'time pomogli da zajedno stvaramo sliku Hrvatske'. Zahvalila se i lokalnoj upravi i samoupravi na čelu sa županima i gradonačelniku grada Zagreba koji su tijekom Popisa pružali podršku DZS, posebno za organizaciju testiranja popisivača koji nemaju COVID potvrdu. Posebno se zahvalila i medijima.

- U zadnjih desetak dana smo obišli sve županije i mogu reći da je povratna informacija jako pozitivna. Naši popisivači su u prvoj fazi vježbali u aplikaciji i u potpunosti su spremni sutra izaći na teren - rekao je Damir Plesac, glavni koordinator za popis stanovništva, kućanstava i stanova.

- Imali smo dosta upita građana u našem call centru koji bi promijenili svoj iskaz. To će biti moguće kada popisivači dođu po kontrolnu šifru. Popisivači ne mogu vidjeti ničije podatke, no ukoliko je potrebno, u dijelu upitnika koji se odnosi na napomene, upisat će te određene promjene - dodao je.