Suverenist Marijan Pavliček zamrznuo saborski mandat

Saborski zastupnici nisu u petak imali primjedbi na prijedlog da Suverenista Marijana Pavličeka, gradonačelnika Vukovara, u zastupničkim klupama zamijeni njegov stranački kolega Martin Kordić, tu zamjenu Hrvatski sabor potvrdit će danas glasovanjem.

Spomenuti prijedlog došao je od Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) koji je Saboru predložio da u mirovanje stavi Pavličekov mandat, a da za njegova zamjenika odredi Kordića.

Zastupnik ima pravo jednokratno, tijekom zastupničkog mandata, staviti mandat u mirovanje u trajanju od najmanje šest mjeseci, podsjetio je predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

Zastupnici su se suglasili i s predloženim promjenama u sastavu šest saborskih odbora, od kojih je na dvije, odnosno tri, utjecala činjenica da je zastupnica Centra Viktorija Knežević napustila Sabor i vratila se odvjetništvu, a da je umjesto nje u Sabor ušao Damir Barbir.

Barbir će tako zamijeniti Knežević u odborima za zakonodavstvo i za prostorno uređenje, a resorni Odbor za izbor i imenovanja Saboru je predložio da ga izabere i za člana Odbora za ljudska prava.

Zastupnici su bez primjedbi odradili i prijedloge da se za članove odbora za pravosuđe, za obitelj, mlade i sport, te za obrazovanje, umjesto Marije Lugarić (SDP), Martine Vlašić Iljkić (SDP) i Krešima Čabaja (DOMiNO) izaberu Kristina Ikić Baniček (SDP), Marija Blažina (SDP) i Anđelka Salopek (HDZ).