Suvlasnik čuvenog parkinga za čiju gradnju i rušenje je otišlo 400.000 eura: Mogli su nazvati

I ja plaćam porez, to je i moj novac. Suze mi idu na oči kada vidim da netko ne može shvatiti da bi bio jeftiniji jedan telefonski poziv nego bacanje 400.000 eura. Mogli su izgraditi omanji vrtić za te novce. Ali eto, to je primjer kako nam funkcionira grad i za vrijeme bivše uprave i danas. Ne razumijem toliku bahatost. Kaže nam to Tomy Lennart Pukšec iz Sesveta.