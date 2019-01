Suzavac na prosvjednike: Kaos zbog novog imena Makedonije

Grčka policija ispalila je suzavac na prosvjednike koji su se u četvrtak okupili ispred zgrade parlamenta u središtu Atene kako bi prosvjedovali protiv dogovora o imenu susjedne Makedonije, uslijed povremeno oštre parlamentarne debate koja je ušla u treći dan.

Dogovor, koji je postignut nakon dugih diplomatskih previranja u kojem je Atena blokirala Skoplje u pristupnim pregovorima s NATO-om i Europskom unijom, izazvao je veliko nezadovoljstvo grčke javnosti.

Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u četvrtak ispred grčkoga parlamenta, neki uzvikujući "Izdajnici" i "Živjela Makedonija, živjela Grčka!", dok su unutar zidova zakonodavci nastavili raspravu oko dogovora kojim će Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija promijeniti ime u Republika Sjeverna Makedonija, dodajući pritom geografski pokazatelj kojim će se razlikovati od grčke regije na sjeveru te zemlje.

Grčki je parlament odgodio očekivano usvajanje prošle godine postignutog dogovora, zbog negodovanja sve većeg broja zastupnika.

Iako se čini da je premijer Aleksis Cipras osigurao podršku najmanje 151 zastupnika u 300-članom parlamentu, ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da se većina Grka protivi korištenju izraza "Makedonija" u bilo kakvom obliku sporazuma, strahujući da bi to moglo dovesti do teritorijalnih razmirica oko najveće grčke sjeverne pokrajine Makedonije, te do prisvajanja grčkog kulturnog nasljeđa.

"Osjećamo se izdanima", rekao je 47-godišnji prosvjednik Zografos Stathakopoulos, "Većina Grka ne želi taj dogovor, ali političari su nas izdali".

U znak prosvjeda, članovi Grčke komunističke partije (KKE) izvjesili su natpise duž zidova antičke Akropole.

Policija je u četvrtak tjerala prosvjednike i s trga Syntagme u Ateni, gdje su se u nedjelju održali masovni nasilni prosvjedi, a prosvjedovalo se i u sjevernom gradu Solunu.

Rasprava u parlamentu se nastavlja. Većina zastupnika ima šest minuta za raspravu, pravilo koje se uglavnom rutinski krši tijekom napete sjednice.

Nakon što ga je već usvojio parlament Makedonije, sporazum mora dobiti zeleno svjetlo od grčkoga parlamenta kako bi se otvorila vrata priključenju te zemlje Europskoj uniji i NATO-u.

Prosvjednici su najavili nove prosvjede za petak, prije konačnog izglasavanja predviđenog za petak poslijepodne.