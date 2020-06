Suzavcem na građane: Općina u Budvi blokirana, gradonačelnik ne smije na posao

Oko cijelog sinoćnjeg događaja oglasila se i crnogorska policija, koja je objavila da su nekoliko puta prije bacanja suzavca upozorili građane i naredili im da se raziđu

<p>Zgrada Općine Budva danas je zatvorena, a specijalni državni tužitelj danas dolazi u Općinu kako bi izuzeo dokumentaciju. Nitko od zaposlenih neće moći ući u zgradu, osim ukoliko tužitelj to zatraži radi oduzimanja dokumentacije.</p><p>Na ulazu u Općinu zaustavljeni su gradonačelnik <strong>Marko Carević</strong> i predsjednik Skupštine Općine <strong>Krsto Radović</strong>, a sve to je epilog sinoćnjeg incidenta, kada se grupa građana nezadovoljna događajima u Budvi, okupila sinoć ispred Centra bezbednosti u Podgorici, gdje je došlo do sukoba s policijom. Policija je na građane bacila suzavac, a potom je uhićeno 18 građana.</p><p>Svi su danas pušteni na slobodu, a oko zgrade općine u Budvi je kordon policije i nekoliko policijskih vozila. Gradonačelnik Carević je na posao došao u 7.45.</p><p>- Tražim zakonsku osnovu radi koje danas ne mogu raditi. Kršite Ustav i zakon. Općina je blokirana, mi nismo rulja nego vlast koja je izabrana na izborima - rekao je Carević.</p><p>Oko cijelog sinoćnjeg događaja oglasila se i crnogorska policija, koja je objavila da su nekoliko puta prije bacanja suzavca upozorili građane i naredili im da se raziđu. Nakon što su to odbili, te na njih počeli bacati kamenje i tom prilikom oštetili nekoliko vozila, policija je bacila suzavac.</p>