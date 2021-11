Ususret novim mjerama - čep u sustavu cijepljenja. Na zagrebačkoj Kajzerici, u ulici Radoslava Cimermana 64a organiziran je punkt na kojem se građani mogu cijepiti svakog radnog dana od 8 do 18 sati i to bez najave.

POGLEDAJTE VIDEO Gužva za cijepljenje na Kajzerici

No, nekog reda mora biti pa je građanima prilikom dolaska uručen papir s brojem - od 1 do 120. Muškarac s kojim smo razgovarali je na lokaciju došao u 14 sati. Uručen mu je broj 93. Iza njega se u 17:30 protezao red koji je brojao gotovo stotinu ljudi. Većina ljudi, kako su bili obavješteni da danas neće doći na red, je otišla, no novi su stalno dolazili. Nisu imali pojma kako je broj 120, koji je zadnji za taj dan, dodijeljen malo iza 14 sati.

'Čekam ovdje od 14:30, upravo sam primila prvu dozu', rekla nam je žena koja je u 17:45, 15 minuta prije zatvaranja punkta, stigla na red.

Pričali smo i sa dvjema studenticama. Kako kažu, čekale su petak jer ukoliko dobiju nuspojave, žele ih 'preležati' tijekom vikenda. 'Ne želim izgubiti dane na faksu, nastava je u potpunosti uživo, a uskoro počinju kolokviji', rekle su nam.

Red se nastavio povećavati jer su građani, sad već osjetno manje izbirljivi oko 'branda' cjepiva, stalno pristizali. Nitko im nije objasnio da čekaju uzalud - broj 120 bio je zadnji i već ga je netko držao u ruci.

Djelatnik HZJZ-a smirivao je ljude, od kojih su neki čekali i po dva sata, a kojima je morao priopćiti da danas svoju dozu ne mogu dobiti. Izlazio je i pokušao iskomunicirati u desetak navrata kako u 18 sati zatvaraju - bez obzira na to koliko su oni čekali. 'Ja ću morati policiju pozvati, ne mislim se s vama natezati' - uzvratio je onima koji su prozivali njega, liječnike, kao i nespremnost sustava da bude u korak s nadolazećim mjerama.

Jedan od glavnih razloga za navalu građana do punktova je izjava Stožera kako su u tijeku pripreme i da će idućih dana bit će donesene nove odluke u kojima će se uvesti obveza posjedovanja COVID potvrda kao uvjet obavljanja djelatnosti za zaposlenike državnih i javnih službi. Onaj glavni razlog je divljanje epidemije i sve veći broj slučajeva korone u Hrvatskoj.

Podsjećamo, novim mjerama Stožer civilne zaštite dodatno je ograničio okupljanja ponukan probijanjem crnog rekorda od 6392 nova slučaja. Od 6.11. će tako u zatvorenim prostorima biti dozvoljeno 50 ljudi, a na otvorenom 100.

Najavili su i kako će Covid potvrde od siječnja moći dobiti samo cijepljeni, a ne kao što je bilo do sad, i preboljeli građani.

'Još šira primjena COVID potvrda, ne samo na javne i državne službe, u daljnjem tijeku epidemije nije isključena', odgovorio je na novinarsko pitanje prvi čovjek Stožer i potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.