Svađa umirovljenika na HRT-u, Špika napao HDZ, ministar otkrio da im se nudio 'za vlast'

Na Međunarodni dan starijih osoba, prosvjed u Zagrebu okupio je umirovljenike, radnike i studente koji su zatražili povećanje mirovina na 60 posto prosječne plaće. U Vladi je potpisan sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, a o problemima starijih u utorak su u emisiji HRT-a Otvoreno razgovarali predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

- Ciljevi su ispunjeni. Došlo je, po nekim procjenama, i iznad očekivanog. Trg Bana Josipa Jelačića je bio nakon dugih godina pun. Nijedna politička opcija se dugo vremena nije usudila tako nešto napraviti. Mi jesmo i iz dobrog razloga jer smo znali da je dvije trećine umirovljenika u Hrvatskoj nezadovoljno svojim statusom. Usprkos svim hvalospjevima Vlade kako njima nikada nije bilo bolje. A vi sami vidite da nikada nije bio podignut veći cenzus da bi se nekome pomoglo. Dakle, s 840 eura mirovine su imali financijsku pomoć koju je Vlada davala, što se nikada do sada nije dogodilo. A sama ta činjenica demantira sve one tvrdnje vlade, pogotovo premijera Plenkovića koji kaže da u umirovljenicima nikada nije bilo bolje - rekao je Špika koji je dobio uvodu riječ.

Napomenuo je kako umirovljenicima nikad nije bilo gore te da nominalni rast mirovina nije realan. Poručio je premijeru Plenkoviću kako se odnos plaće i mirovine u njegovom mandatu nije nimalo pomakao.

Ispričao je i situaciju s prosvjeda gdje je najavljen i gost iznenađenja. Nije ga bilo.

- Imali smo informaciju da će tzv. druga strana raditi neku feštu u Maksimiru ili negdje drugdje te da će biti pozvani umirovljenici i da će se besplatno dijeliti hrana i neke druge stvari i da će oni najaviti premijera Plenkovića. To je bila njihova ideja da naprave. U tom slučaju bi se lako dogodilo da onda bude i neki govornik iznenađenja. Nismo kontaktirali po tom pitanju predsjednika, niti predsjednik Republike s ovim prosvjedom danas ima ikakve veze - rekao je Špika.

Šlepanje uz vlast

Gabričević je demantirao informaciju o nekakvom kontraskupu.

- Nikakav kontraskup nije planiran. Ne znam, ovo su nekakve insinuacije od gospodina Špike. Ako on ima nekakve točne podatke, bilo bi dobro da i kaže. Ne znam na temelju čega on ovo iznosi jer ovako nešto nikome nije padalo na pamet. Mi smo znali da će ovo biti jedan skup umirovljenika gdje će oni biti ispolitizirani. Vidjeli smo da iza tog skupa ne stoji samo Špika, vidjeli smo tko su bili govornici na tom skupu. Vidjeli ste tamo predstavnike SDP-a, vidjeli ste tamo predstavnike Možemo. Prema tome, sve je to bilo itekako jasno umirovljenicima. S druge strane, mi smo kao Hrvatska stranka umirovljenika stupili u kontakt na terenu s našim ljudima koji su organizirali zajedno s udrugama umirovljenika na terenu obilježavanje današnjeg dana, dana starijih osoba na jedan kulturan, dostojanstven način, druženjima i uz pomoć jedinica lokalne samouprave, to je bilo na jednoj, ja bih rekao, vrlo visokoj razini - rekao je Gabričević.

Špika je odmah replicirao.



- Ništa tu HSU nije organizirao, HSU-a se cijelo vrijeme šlepaj uz HDZ koji im financira te male sitne feštice, kako bi se dodvorili Vladi, a cijeli program HSU-a je bio da se uhljebi kolegu na saborskoj poziciji i da još jedan koji također nema pojma o ovoj problematici, da se gura na državnog tajnika. I oni su kompletan svoj program ispunili, oni više programa nemaju. A što se tiče ljudi koji su bili na prosvjedu, koji su došli podržati, pa tko kome brani? Trg je slobodan, bilo tko može doći. Ali nijedna druga opcija s ovim nije imala nikakve veze. BUZ je sam organizirao, vjerujući u umirovljenike. I umirovljenici su reagirali - govorio je Špika.

Posvađali su se potom i na osobnoj razini, što je morao zaustavljati sam voditelj.

Na pitanje odgovara li Vladi ovakva razjedinjena umirovljenička scena ministar Marin Piletić je rekao kako Vladi odgovara socijalni dijalog i da upravo zbog toga Vlada već treći mandat zaredom traži predstavnike umirovljeničkih i udruga i političkih stranaka kako bi kreirala kvalitetne politike.

Politički prosvjed

- Ovdje ste sad mogli vidjeti na javnoj sceni nešto što definitivno umirovljenicima ne koristi. Prosvjed koji je politički motiviran, koji je politički organiziran, ne od strane umirovljenika nego od političke opcije koja je tražila povjerenje umirovljenika na posljednjim parlamentarnim izborima i nije ih dobila. Gospodin Špika danas želi, iskoristio je naravno i prosvjed da to podsjetim, prozivati HSU zašto koalira s HDZ-om koja je uvjerljivo dobila najviše mandata na parlamentarnim izborima - istaknuo je Piletić.



Napao je Špiku da nije vjerodostojan jer je 2015. bio na listi HDZ-a kao što je to bio Gabričević na posljednjim izborima. Rekao je kako je u Saboru imao priliku učiniti nešto za umirovljenike, no podnio je ostavku i Sabor se raspustio.

- Tada je Špika 2015. bio na listi HDZ jedan od najglasnijih agitatora da mandat Zorana Milanovića kao premijera završi jer nije učinio ništa za umirovljenike. Danas on organizira prosvjed podrške Zoranu Milanoviću za drugi mandat na Pantovčaku, upravo onoga kojeg je rušio jer nije bilo rezultata za umirovljeničku populaciju - rekao je Piletić.



- Nema to apsolutno nikakve veze s ovim o čemu mi pričamo. Vlada ne želi dijalog s umirovljenicima - prekinuo je Špika ministra Piletića.

No ministar se nije dao te je rekao kako je ova Vlada omogućila već treći put uzastopce da se kroz socijalno partnerstvo s predstavnicima umirovljenika radi na poboljšanju zakonske regulative i da se mirovine hrvatskih umirovljenika neprestano povećavaju.

- One su u ova protekla dva mandata povećana sveukupno prosječno za 74%. Kada promatramo razdoblje gdje gospodin Špika rušio Zorana Milanovića s mjesta premijera, u te četiri godine mirovine su povećane za 3,5%. Tada nije bilo niti energetskih kriza, niti rasta cijene energenata, nije bilo ratnih sukoba. Bili su puno lakše okolnosti nego što su to bile posebice ovih četiri godine gdje Vlada uz kontinuirano poboljšanje zakonskog okvira radila na tome da mirovine rastu ne samo kroz usklađivanje nego čitav niz novih prava. Predsjednik Vlade i danas je spomenuo 9 paketa mjera je Vlada omogućila hrvatskim umirovljenicima - pojasnio je Piletić.

O Špiki je dodao kako im je slao poruke za koalicijsku suradnju te ga optužio da laže.

- Ja ću javnosti pokazati poruke koje ste mi slali zato što niste vjerodostojni i lažete. Obmanuli ste danas veliki broj umirovljenika. Govorite apsolutne neistine. Vaša prva rečenica u ovoj emisiji je bila laž. Andrej Plenković kao predsjednik Vlade nikad nije rekao da je umirovljenicima nikad bolje - istaknuo je Piletić.