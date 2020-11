Svaka druga kuća u izolaciji: U Salima kod Zadra zabranili mise

<p>U Zadarskoj županiji je potvrđeno 100 novih slučajeva zaraze korona virusom, a najveće žarište je općina Sali u kojoj je u dva dana došlo do čak 39 novozaraženih.</p><p>Tamo se u petak održala rođendanska proslava na kojoj je bilo 30 do 40 ljudi, a čini se kako se zaraza počela širiti od tamo.</p><p>Ipak, načelnik mjesta to opovrgava i tvrdi da je virus već dulje vrijeme u općini, a najveća žarišta su škole, vrtići i crkveni zbor.</p><p>Gotovo svaki drugi dom u Salima je u samoizolaciji te se uvode nove epidemiološke mjere. U župama Sali, Zaglav, Žman i Luka obustavit će se mise i vjerska okupljanja.</p><p>Odluka stupa na snagu od utorka, 24. studenog, a trajat će do 15. prosinca.</p><p> </p>