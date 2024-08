Svake godine u Irsku se vrati do 30.000 Iraca. A što mi radimo?

Mađarska je godinama ulagala nekoliko milijardi eura, pet posto BDP-a godišnje, u populacijsku obnovu. Orban je davao izdašne naknade obiteljima s djecom. Osiguravao povoljne kreditne linije, niz besplatnih usluga za obitelji s više djece i sl. Kakav je rezultat? Mršav. Iako su mjere donekle povećale natalitet, nisu uspjele zaustaviti sveukupni pad populacije, a to znači da demografski problemi zahtijevaju kompleksnije pristupe. Kako to izgleda, može se vidjeti u Irskoj, koja je od 2000. s 3,8 milijuna ljudi porasla na više od pet milijuna stanovnika. Može se, dakle - izumiranje nije fatum, no kako?

