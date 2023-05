'Svaki put kada padne malo jača kiša, mi smo na straži. Ovo je druga poplava u dva tjedna'

Mi smo imali sreće, ako se to može tako reći. Nama voda barem nije ušla u stan. Ali svejedno, pogledajte ovo, tri garaže, ljetna kuhinja, apsolutno svi aparati, sve je plivalo. Strašno je jer strahujemo od svake nove veće količine oborina, ne znamo više što možemo očekivati, pričaju nam to supružnici Ivanka (57) i Goran (58) Knez iz naselja Komin, svega pola sata vožnje od Zagreba.

Velike količine kiše koje padaju zadnjih dana u utorak su im uzrokovali poplavu. Dva tjedna prije, potpuno isti scenarij.

- Tu kod nas je prije otprilike 23, 24 godine bila rekontrukcija ceste. Sa svake strane ceste su bili kanali koji su išli prema rijeci Lonji. Kad su radili rekonstrukciju, stavili su prolaz i digli cestu za otprilike 80 cm te tako zatrpali sve odvodne grabe. Iza naše kuće je brijeg, vidite, gore su vrtovi i sve, oborinske vode se nemaju gdje slijevati nego u našim dvorištima. Svi imamo betonirane kanale koje smo prikopčali na odvodne kanale. Ali jasno je da ovako više ne ide - priča Ivanka.

Ukratko, gotovo sva voda iz okolice slijeva se u njihovo dvorište i dvorišta njihovih susjeda.

- U nedjelju prije dva tjedna je isto bila poplava. Zvali smo gradonačelnika, tražili da netko dođe. Bio je, vidio, obećao riješiti arhitektonski, ali pomaka nema - dodaje.

Goran objašnjava kako postoji kanalizacija za odvodnju vode s ceste, protiv čega su se mještani bunili pa su im u dvorišta stavili cijevi. - Cijevi koje idu od šahta do šahta su premalene i ne stignu to progutati. Ovdje kod nas je najniža točka, cijevi tu idu ispod ceste i voda se slijeva nazad u Lonju. Nekad je to bila županijska cesta, sada je državna, pa se ništa ne smije bez dopuštenja Hrvatskih cesta - kaže Goran i dodaje kako se boji iduće velike kiše. Ne zna što ih tada čeka te hoće li još jedu noć provesti mokri, u gumenim čizmama, neispavani.

Od nove kiše strahuje i njihova prva susjeda Štefica Erdeli (64). Njoj je voda prodrla u kuću. Uništeni su joj parketi, ormari, aparati, namještaj...

- To su bila dva velika vala, kako se kiša pojačavala tako je bilo sve više i više vode. Dvorište je bilo dopola poplavljeno, kuća iznutra skroz. Laminati, ormari, svašta se smočilo. Puno toga ćemo morati baciti, nešto će se valjda dati i popraviti. Ma grozno, joj - nabraja Štefica. Nesretna je, kaže, tužna i potištena, neispavana od svih briga.

- Ma to je bilo strašno, doslovno smo skakali kroz prozor pred bujicom - kaže Štefica.

- Ja sam si uništila sve jastuke za stolce, mislila sam da ću s njima uspjeti zaustaviti prodor vode u kuhinju, ma kakvi - dodaje Ivanka.

U susjednom mjestu Dubovec Roland Knez (52), vlasnik tvrtke Pirikom koja se bavi proizvodnjom također je muku mučio s viškom vode nakon obilnih kiša. Njemu je gotovo cijeli proizvodni pogon poplavljen. Dan nakon katastrofe, radnici i dalje neumorno čiste i ispumpavaju vodu, slažu i zbrajaju štetu.

- Poplavio je proizvodni pogon i evo gotovo cijeli parking, vidi se i dalje. Ne znamo još točnu procjenu štete, ali nije dobro, dosta toga je stradalo. Nadamo se da se ovo neće ponavljati, ali bez trajnog rješenja, bojim se da će biti upravo tako - zaključuje.

