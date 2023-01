'Svaki radnik bi trebao osjetiti povećanje plaće za 20-ak posto'

Zadovoljni smo ishodom i time što su obje strane pokazale razumijevanje, našao se kompromis i rješenje kojim je prekinuta agonija koja je bila iscrpljujuća, dugo je trajala i nije bila nimalo jednostavna, rekao je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača za Dnevnik.hr.

Izbjegnut je veliki štrajk zaposlenih u Zagrebačkom holdingu, postignut je dogovor nakon maratonskih pregovora.

- Teško je pregovarati kad se pregovara za veliki broj radnika, iznosi su jako veliki i nije bilo jednostavno kad se sve zbroji jer su iznosi jako veliki. Ovim putem zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u pregovorima, dali svoj doprinos i koji su pokazali razumijevanje i na kraju - čijom zaslugom smo došli do kompromisnog rješenja - kazao je Gočin.

Radnicima stižu povišice

- Ako se razgovara o božićnici i traži povećanje od 100 kuna, kad se pomnoži s brojem radnika na koje se ona primjenjuje - iznosi su jako veliki - rekao je.

- Svaki radnik bi trebao osjetiti povećanje za dvadesetak posto kad se sve zbroji - povećanje koeficijenta, osnovice, dio stalnih dodataka, neoporezivih iznosa i ostalog - nastavlja.

- Isto tako prijepor je bio oko toga - poslodavac si je želio olakšati poslovanje pa je pokušao izbjeći postizanje suglasnosti sindikata kod novih sistematizacija radnih mjesta. To su jako velika pitanja. U mnogim kolektivnim ugovorima takva pitanja ni ne postoje, ovdje smo ih uspjeli sačuvati - dodao je.

Spominje se i poskupljenje komunalnih usluga

- Kad sam rekao da su kolektivni pregovori bili jako teški, to sam i mislio. I sindikati su građani ovog grada, i predstavnici sindikata i radnici na koje se odnose te cijene i sve ostalo ako dođe do povećanja cijena. Ne mogu govoriti o tome, nije se u pregovorima govorilo o tome koliki su to stvarni troškovi - pojasnio je Gočin.

Postavlja se pitanje, hoće li građani za prošli mjesec dobiti manje račune s obzirom da nisu imali adekvatnu uslugu holdinga.

- Mislim da građani to neće sporiti i da će pokazati razumijevanje jer su i dali podršku tim ljudima. Veliki dio građana ima nekoga tko je zaposlen u Holdingu - rekao je Gočin.

Najčitaniji članci