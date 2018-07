Svakog dana pitamo Vladu: Što činite da zaustavite iseljavanje

Hrvatska svake godine prirodnim putem gubi grad veličine Osijeka. Od 2009. broj iseljenih ljudi je premašio broj ljudi koji su došli živjeti u Hrvatsku. Razmjeri masovnog iseljavanja iz zemlje su drastičniji i opasniji no što i jedan političar u Hrvatskoj može pojmiti. Zbog iseljavanja Hrvatska je zemlja bez budućnosti. To proizlazi iz svih relevantnih podataka koje ćemo predstaviti na našim stranicama, a problem s nedostatkom radne snage tek će eskalirati i dovesti do potpunog kolapsa ono malo industrije u zemlji. Turizam bi već od sljedeće sezone mogao biti na koljenima, ali kriza će pogoditi i trgovinu, ugostiteljstvo... Jasno, neizbježan je u toj priči pad BDP-a a potom i urušavanje mirovinskog sustava.

Na sve ove katastrofične prognoze upozoravaju ozbiljni znanstvenici, demografi i ekonomisti, ponešto o svemu govore političari, ali što doista vlastodršci čine da zaustave iseljavanje iz zemlje? Jesu li donijeli ijednu konkretnu mjeru da zaustave odlazak bar jedne jedine obitelji iz Hrvatske? Mi ćemo im to pitanje zato svaki dan postavljati, u više navrata.

Pitat ćemo Vladu, premijera, predsjednicu države: Jeste li danas učinili išta da zaustavite iseljavanje? Vladajući vjeruju da s narodom rado, brzo i lako komuniciraju preko svojih profila na Twitteru, pa ćemo i mi koristiti isti kanal, a o svemu obavještavati sve one koji se Twitterom ne koriste.

U proteklih sat vremena deset ljudi je otišlo iz zemlje, u čitavom danu ih je otišlo 247, pa je red da netko one na vlasti svakog sata i svakog dana podsjeti na tu činjenicu. Makar jednim tvitom!

