Švaljek je 'potopila' Milana Bandića: Imao je široke ovlasti

Nisam sudjelovala u donošenju odluka koje se tiču zamjene zemljišta, zapošljavanja i ostalog. Načelno mogu reći da je ključne odluke donosio gradonačelnik, koji me u vezi toga nije konzultirao, rekla je Sandra Švaljek, koja je od lipnja 2013. do ožujka 2015. bila zamjenica gradonačelnika Milana Bandića.

Također je, dok je bio u pritvoru i nije mogao obavljati poslove gradonačelnika, obnašala dužnost gradonačelnika.

- Gradonačelnik ima ovlasti raspolagati gradskim novcem do iznosa od milijun kuna, no svaki iznos mora odobriti pismeno. Takvi dokumenti služe za evidenciju i knjiženje - rekla je Švaljek na suđenju Bandiću i drugima u predmetu Agram. Kad je gradonačelnik uhićen, Sandra Švaljek provjerila je ugovore o radu ljudi navedenih u optužnici te utvrdila da neki zaposlenici nisu imali koeficijente sukladne svojem obrazovanju i radnom iskustvu. Sjeća se da su među njima bili Bandićev vozač Ivan Jurčić, Pavla Šušković i Marija Caharija. Ponudila im je nove ugovore koje su oni, neki uz proteste, prihvatili. Rekla je i kako joj nije bilo jasno zašto neki ljudi u gradskom poglavarstvu imaju pravo na službeni automobil. Uskok Bandića, između ostaloga, tereti i da je od 5. studenog 2013. do 24. prosinca 2013. od suoptuženog Mire Lace zatražio da službeni auto sa službenim vozačem stavi na raspolaganje Ratimiru Jurekoviću, Josipu Katiću i mesaru Veljku Horvatu.

Laco je izdao suglasnost, a Bandić ju je svojim potpisom odobrio pa je ekipa 2. prosinca 2013. sjela u Passat i odvezla se u Poganu Vlaku kod Bandićeve sestre na svinjokolju iako Horvat i Katić nisu bili zaposlenici Grada Zagreba. Vozila su se, naime, koristila vrlo ekstenzivno. Zato je Švaljek, kad je nakon Bandićeva uhićenja preuzela upravljanje gradom, promijenila tu odluku.

- Sjećam se da po funkciji pravo na korištenje automobila nisu imali Stipo Zeba, Željko Horvat i Robert Ljutić, ali im je gradonačelnik dopustio da ih koriste. Na osnovu čega je tu odluku donio, ne znam - rekla je Švaljek.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Je li protuzakonito ići službenim vozilom i vozačem na svinjokolju - pitao je Švaljek tužitelj. Odgovorila je da svinjokolja nije u opisu djelokruga nadležnosti Grada Zagreba, kao ni pogrebi te dodala:

- Ovlasti gradonačelnika su široke, no pitanje je svrhe i osobe koja bi se uputila na službeni put u ime Grada Zagreba. Švaljek je rekla kako ne zna je li se na službeni put službenim automobilom Grada Zagreba moglo poslati Milu Horvat, koja nije zaposlenica Grada. Smatra da je to vjerojatno moguće, ali ona osobno to ne bi učinila. Dodala je i kako ne zna na temelju koje odluke su ljudi koji nisu zaposlenici Grada slani na službena putovanja službenim vozilima.

Dugogodišnji vozač Ivan Jurčić, koji je Bandića vozio na svinjokolju, rekao je da su Bandiću na raspolaganju bila četiri službena automobila - Audi A6, Passat, Touareg i Multivan.

- Ako se osim gradonačelnika netko drugi htio koristiti tim autima, postojala je cijela hijerarhija za njihovo odobravanje. Nekad sam mogao odobriti njihovo korištenje i ja. Znalo se to dogoditi kad je gradonačelnik bio na putu pa nam neko vozilo nije trebalo - rekao je Jurčić, koji je bio uhićen, no protiv njega se nije dalje vodio kazneni postupak.