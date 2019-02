'Svatko tko se protivi cjepivu, protivi se zdravom razumu'

U Saboru se na zajedničkoj sjednici Odbora za zdravstvo te za obitelj i mlade raspravljalo na temu: "Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece". Stručnjaci navode da je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba i ubraja se među najsigurnije medicinske intervencije, ali i da je Ustavna dužnost države jest štititi zdravlje ljudi, osobito djece. Hrvatska se dugi niz godina mogla hvaliti da je među zemljama s najvišim cijepnim obuhvatima u Europi, što je rezultiralo eliminacijom difterije, dječje paralize, novorođenačkog tetanusa, ospica i rubele. No u posljednjih nekoliko godina pojavio se problem slabije procijepljenosti, ponajviše cijepljenja koja se provode nakon prve godine starosti, a prije upisa u školu, a riječ je o docjepljivanju protiv difterije, tetanusa i hripavca, te prvo cijepljenje protiv ospica, rubele i mumpsa.

Goran Tešović, profesor na zagrebačkom Medicinskom fakultetu i pročelnik odjela za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti poručio je:

- Sva cjepiva koja su danas u hrvatskom imunizacijskom programu su suvremena, provjerena, niskoreaktogena i učinkovita, a nuspojave banalne, kratkotrajne i prolazne. Program je kvalitetan, a mogao bi biti i širi i obuhvatiti cijepljenje protiv još nekih bolesti, ali svakako je u postojećem obliku siguran i učinkovit - rekao je.

Tešović smatra da bi u obvezno trebalo biti i cjepivo protiv pneumokoka, a očekuje da će ono biti uvedeno već ove godine. Stava je da treba uključiti i cijepljenje za rota virusa, što većina zemalja članica EU preporučuje kao i cijepljenje protiv vodenih kozica.

O kampanjama protiv cijepljenja kaže:

- Ono čime neki iz nekih svojih interesa plaše ljude sa smrtonosnim nuspojavama, to su iznimno rijetki događaji, jedan na nekoliko milijuna primijenjenih doza. To su manipulacije, a s kojom namjerom, to ne znam jer ne želim i ne mogu ući u glave tih ljudi - poručio je Tešović.

Naveo je kako se neki prononsirani pripadnici antivakcinalnog pokreta vole pozivati na prava, ali ne i na obaveze, a na to odgovara primjerom Australije:

- Tamo ne morate cijepiti svoje dijete, ali u tom slučaju nećete dobiti dječji doplatak, što znači da će vam mjesečna primanja biti reducirana za oko trećinu. Ne moramo ništa izmišljati, rješenja već postoje - kazao je.

- Svatko tko se protivi cjepivu, protivi se zdravom razumu. Bez cijepljenja se danas ne može zamisliti kvalitetan i dug život. Jedan mali podatak, svi koji nisu cijepljeni protiv gripe, završili su u teškom stanju u Klinici za infektivne bolesti. Ako to nije dovoljan dokaz, ne znam što bi još građanima trebalo objašnjavati - rekao je zastupnik Željko Jovanović (SDP).

Kampanje protiv cijepljenja smatra potpuno besmislenima.

- Rade u korist vlastite štete i štete njihove djece. Dugoročno ako se nastave tako ponašati vidjet će da su potpuno promašili. Iz čistu vodu cijepljenje je najviše produžilo život vijest u povijesti čovječanstva. Nema niti jednog znanstvenog dokaza koji bi se suprotstavio potrebi cijepljenja - poručio je Jovanović.

Epidemiolog Bernard Kaić upozorava da su cijepni obuhvati u posljednjih sedam godina u padu.

- Time ne možemo biti zadovoljni. Već nam se prigovara zbog toga. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da ako se nastavi tim putem da će nam morati promijeniti kategorizaciju zemlje u smislu opasnosti od dječje paralize - upozorio je.

Iako to u praksi ne znači da će nas netko zbog toga kazniti napominje kako nam Svjetska zdravstvena organizacija daje do znanja da imamo visok rizik za cirkulaciju uzročnika dječje paralize.

- Naši ljudi putuju u zemlje gdje ima dječje paralize i vraćaju se u Hrvatsku. Sve dok je rizik nizak zahvaljujući visokim cijepnim obuhvatima nema opasnosti od širenje unutar našeg stanovništva, ali kad padnu cijepni obuhvati može doći do širenja čak i dječje paralize što bi bilo, ako ništa drugo sramota - poručio je epidemiolog.

Kazao je da se o nuspojavama cjepiva često govori paušalno i bez ikakve medicinske dokumentacije.

Na sjednici je bila i liječnica Alma Demirović u funkciji majke djeteta teško oboljelog od cjepiva.

- Nikada nisam rekla da se djeca ne trebaju cijepiti nego želim ukazati da se trebaju poboljšati uvjeti u kojima se djece cijepe kako bi se što više smanjili rizici nuspojava i kako bi se kritički pristupilo cijepljenju, a ne ovako sustavno kao po traci, i kako bi naša djeca u konačnici s cijepljenjem ili bez njega bila što zdravija - rekla je.

Navodi da je kroz svoj slučaj došla do "groznih podataka oko uvoza cjepiva, stavljanja cjepiva na tržište, ispitivanja cjepiva, odnosno, njegova sigurnosnog profila i praćenja nuspojava". Navodi da je velika rak-rana sustava jer se nuspojave masovno ne prijavljuju i nadzor nad njima ne postoji.