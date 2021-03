Riječ je o zajedničkom informativnom centru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje uz potporu Pravne klinike na lokaciji Ulice Kneza Mislava 2.

Ministar graditeljstva Darko Horvat izjavio je prilikom otvaranja da će građani Zagreba i okolnih županija u novootvorenom centru moći dobiti sve potrebne informacije od osposobljenih službenika.

„S današnjim danom sve potrebne radnje organizacijske prirode su završene, svi javni servisi koji koriste financijska sredstva Fonda solidarnosti su u fazi objave javnih poziva i s današnjim danom krećemo u četvrti definirani prioritet, a to je početak obnove privatnih stanova i kuća”, izjavio je Horvat.

Najavio je za danas potpisivanje prvih 15 odluka o obnovi u Zagrebu i okolici.

Horvat je odbacio kritike da je osnivanje centra zakašnjelo istaknuvši kako prije pripreme logistike to ne bi imalo smisla. „Danas se točno zna, više od 5,5 milijardi kuna angažiranih sredstava, 19 raspisanih poziva i ustrojen sustav korištenja sredstava Fonda solidarnosti”, rekao je.

Horvat je naveo kako je dosad zaprimljeno nešto više od 4000 zahtjeva, u segmentu hitnih intervencija riješeno je njih oko 1500, te isplaćeno 46 milijuna kuna pomoći.

Nastavlja se javni poziv kojim se sufinanciraju najamnine svima koji imaju na nekretninama crvene oznake, a za tu namjenu isplaćeno je 6,7 milijuna kuna i privremeno zbrinuto više od 740 stanovnika Zagreba.

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić istaknuo je kako je cilj bio pojednostaviti procedure za građane, pa vjeruje da će se time ubrzati cijeli postupak.

Radno vrijeme centra „Obnova” je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati, te subotom od 8 do 13 sati.