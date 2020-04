Sve je isto kao lani: Nema ni 'r' od reformi u Plenkijevom planu

Ovaj program je temelj za gospodarski oporavak zemlje, rekao je premijer Andrej Plenković o novom programu reformi za ovu godinu. Pohvalio se da imaju 10 prioriteta, a u njima 25 mjera i 75 aktivnosti. Sve to zajedno bi trebalo dovesti do gospodarskog rasta, povezivanja sustava obrazovanja s gospodarstvom i osigurati stabilne javne financije.

Kako Vladin umjereno optimističan scenarij predviđa pad BDP-a ove godine od 9,4 posto, što je najveći godišnji pad u mirnodopskoj povijesti Hrvatske, uz takvu najavu, očekivali bi se odlučni potezi.

Ali kada se pogleda plan reformi koji je usvojen, jasno je da pravih reformi uopće nema. Usporedili smo isti plan od prošle godine s ovom, pa je tek onda jasno da je ovogodišnji plan reformi još blaži, a u opširnom uvodnom tekstu većina odjeljaka je identična kao i lani. Sve je upakirano u birokratski rječnik s malo toga konkretnoga.

Ništa od reforme javne uprave

Još lani je Vlada u istom tom svom planu najavila da će lani napraviti reformu javne uprave u kojoj će se ujednačiti radna mjesta po složenosti poslova, uvesti platne razredi, omogućiti mjerenje učinkovitosti za svako radno mjesto, a o tomu će ovisiti i plaća. Sve je to trebalo dovesti do učinkovitije javne uprave. Ništa od navedenog nije napravila. Ali umjesto da sada krene u provedbu te mjere, u ovogodišnjem planu reformi je to potpuno izbačeno! Ali će Vlada raditi na obrazovanju kadrova u javnoj upravi kako bi ojačala njene kapacitete.

Nema govora niti o smanjenju zaposlenih radi digitalizacije. Jednu "reformsku" mjeru vrijedi citirati. Ona je na prvom mjestu pod time kako unaprijediti javnu upravu.

"Radi što bolje integracije strateškog planiranja i upravljanja razvojem unaprijedit će se sposobnosti za integrirani pristup u oblikovanju i provedbi javnih politika i projekata te uvesti u primjenu standardizirani pristup za procjenu uspješnosti javnih politika i projekata, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke".

Obećali i zaboravili na analizu lokalne uprave

Treba pročitati još jednom: Unaprijedit će sposobnost za integrirani pristup. Čemu? Oblikovanju i provedbi javnih politika i procjeni njene uspješnosti.Program koji bi nas trebao spasiti od najvećeg gospodarskog pada vrvi takvim i sličnim rečenicama koje ne znače baš ništa. Niti se može točno izmjeriti kako se on provodi, niti se može znati što ta "reforma" znači.

Također, prošle godine su u programu reformi obećali i da će provesti analizu kako bi "optimizirali" sustav razmrvljene lokalne uprave s 576 gradova, općina i županija. Pa se očekivalo da je ove godine to gotovo. Ali ne. Ove godine će reforma teritorijalnog preustroja svesti na "analizu indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne samouprave i razvrstavanje jedinica u kategorije". I to je to. Ništa više u programu reformi o lokalnoj upravi.



Dakle, javna uprava nam ostaje takva kakva je. Iz proračunskih najava, jasno je da neće biti nekih drastičnih rezanja plaća jer su izbori na ljeto. Ali zato će Vlada bolje upravljati državnom imovinom. Samo što se i u ovom planu nalaze iste rečenice kao i u prošlom:bolje upravljanje, aktivacija državne imovine i edukacija članova Nadzornih odbora državnih tvrtki. Opet je najavljena i prodaja dijela portfelja nestrateških državnih poduzeća, ali to je na razini 150 milijuna kuna. Dakle, nema nikakve privatizacije državnih tvrtki.

Poduzetnici i građani još čekaju obećanje od prošle godine o rasterećenju od parafiskalnih nameta. Ni lanjsko obećanje nije održano. Iako je odluka o njihovu rezanju trebala biti početkom godine, stalno se odgađa. Ali u novom planu reformi piše da će ih smanjiti za cijelih – 3,5 posto. Građani i poduzetnici prema zadnjim podacima uplate oko devet milijardi kuna godišnje parafiskalnih nameta. A ovo planirano smanjenje iznosi tek 315 milijuna kuna. Dakle, niti od toga skoro pa ništa.

Ministar gospodarstva Darko Horvat pohvalio se na sjednici Vlade da će barem rasteretiti administrativno gospodarstvo. Kroz 10 stvari za koje se skraćuju ili ukidaju procedure i moći će se papiri dostaviti digitalno. Procijenio je da će time pomoći gospodarstvu za 686 milijuna kuna. Taj novac nije direktan, nego je procjena po vrijednosti vremena koji ostaje poduzetniku jer ne gubi vrijeme na birokraciju.



Kada smo već kod digitalizacije, tu država obećava cijeli set novih javnih usluga. Neke poput centra dijeljenih usluga su već uspostavljane, ali sada bi trebale imati više povezanih institucija, pa bi se trebalo manje papira nositi u državu. Opet se kao i prošle godine obećava jača digitalizacija sudova. Pomaci u digitalizaciji u Hrvatskoj su ovim tempom jednostavno prespori..

Prepisali plan za bolnice

Gorući je problem i zdravstvo, ali ni tu nema najave nikakve promjene koja se već godinama ne provlači po istim planovima reformi. Tako Vlada navodi će se napraviti analize i omogućiti učinkovito i racionalno upravljanje zdravstvenim sustavom. Opet se, kao i lani, spominje integracija bolnica, ali je sve i dalje ostalo sedam povezanih bolnica, što znači da je mjera samo prepisana iz prošlogodišnjeg plana.

Za sustav socijalne skrbi Europska komisija nam već godinama poručuje: napraviti jedno mjesto na kojem će biti sve lokalne i državne naknade koje se isplaćuju. Nemate učinkovit sustav i zato pomoć ne stiže do onih koji treba, a neki kumuliraju razne vrste pomoći. U prošlom planu reformi se država pohvalila da je napokon skupila sve podatke, ali da ih treba izanalizirati. Godinu dana poslije, reforma za 2020 u tom sustavu je: unaprijedit će se i integrirati sustav socijalnih naknada.

Dakle, ono što je obećano prije pet godina je opet u planu.



Ali nije to sve od reformi u socijalnom sustavu. Napravit će i metodologiju za izračun cijene socijalnih usluga kako bi svi privatni pružatelji socijalne skrbi imali jednake uvjete, te će Ministarstvo istražiti "oblike neformalne i formalne skrbi za starije osobe, posebice u vlastitu domu".

Nema spomena nikakvih reformi što se tiče mirovina, pa niti onih povlaštenih. Nema spomena nikakvih reformi u poljoprivredi. Što se tiče obrazovanja, Vlada nastavlja kurikularnu reformu i reformu obrazovanja koja je već počela.Vlada je prepisala još neke reforme koje nije ispunila iz prošlih planova. Primjerice povezivanje lokalnih vodoopskrba. Njih 190 bi trebalo doći na tek 40 a građani bi trebali imati zato nižu cijenu i kvalitetniju opskrbu. To je još jedno staro obećanje. Također, ponovno obećavaju Akcijski plan liberalizacije raznih usluga. Samo što nisu donijeli onaj od prošle godine, pa ove godine trebaju donijeti čak dva.

