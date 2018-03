Poput apokalipse: Pogledajte razmjere katastrofe u Kosinju

Vodostaj rijeke Like stagnira, no i dalje je poplavljeno 50-tak kuća u Kosinjskoj dolini. Razmjeri poplave jasno se mogu vidjeti na najnovijoj snimci iz zraka koju je objavio HGSS.

Prema riječima načelnika Kurteše u ponedjeljak je zavladao strah među ljudima, jer je tada naglo za pola metra narastao vodostaj, ali su se ljudi sada smirili, zajedno sa smirivanjem vodostaja.

- Pomogli smo ljudima, premjestili uređaje i slično, ali sada su se smirili, jer nam ova studen ide na ruku, voda će se početi i povlačiti i nešto pasti do petka. To je važno jer se od petka opet očekuje i jugo i kiša, dotok novih količina vode, ali nadamo se da neće doći do porasta vodostaja, većeg nego što je sada - rekao je Kurteš.

Podsjetio je da je danas osmi dan poplava, a vrlo je malo ljudi otišlo iz svojih kuća, uglavnom u susjedstvo ili na kat.

Pripadnici Hrvatske vojske rade na pročišćavanju dvije prometnice: Od Kosinjskog Bakovca do Pazariškog Bakovca te cestu Vaganac- Podjelar.

Budući da je na tom području 14 trafo-stanica izvan napona. djelatnici Elektrolike osigurali su agregate koji strujom opskrbljuju oko 230 korisnika.