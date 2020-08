'Sve je podložno rezovima, osim mirovina, one su jedine sigurne'

To će biti najveći pad sigurno, otkad se prati BDP. Za doba Domovinskog rata nismo imali takvu statistiku, ali ovo će sigurno biti najveći pad BDP-a, rekao je ministar financija Zdravko Marić

<p>U <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zdravko-maric-o-proracunu-i-poreznim-rasterecenjima---617319.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a> gostovao je ministar financija<strong> Zdravko Marić </strong>te otkrio gdje Vlada planira rezove kako bi se "pokrpao" proračun, to jest, što sigurno neće dirati.</p><p>Za početak osvrnuo se na manjak od 17 milijardi kuna u državnoj blagajni te otkrio kako je manjak zbog korone još i veći:</p><p>- To je rezultat na polovici godine koji se odnosi i na razdoblje prije korone i nakon. Pokušat ćemo sagledati koliko nas ta korona košta. S jedne strane imamo pad prihoda, kako zbog pada gospodarske aktivnosti tako i zbog mjera, odgode i otpisa poreznih davanja, ali uvećane potrebe na rashodnoj strani proračuna. Samo šest milijardi kuna smo isplatili potpora za očuvanje radnih mjesta. Kad se tome dodaju neke druge mjere, preko 12 milijardi kuna, kad to sve zbrojimo dođemo na 21 milijardu kuna u ovom trenutku - rekao je Marić pa otkrio što se sigurno neće dirati:</p><p>- Mirovine se sigurno neće dirati, sve ostale stvari su podložne i našim promišljanjima.</p><p>Rekao je kako su u Vladi potpunosti svjesni krize koja dolazi, ali je istaknuo kako su u protekle četiri godine dokazali da će u najkraćem mogućem roku ponovno vratiti javne financije u ravnotežu.</p><p>- Reforme su jedna od dvije ključne poluge za iskorištavanje sredstava iz Europskoga fonda za oporavak uz investicije - rekao je, no o konkretnim rezovima i reformama Marić nije želio govoriti te je ta pitanja nekoliko puta izbjegao.</p><h2>'Sigurno slijedi najveći pad BDP-a u povijesti'</h2><p>Iako se ne može točno procijeniti nadolazeći gospodarski pad, ipak je istaknuo da se predviđa pad od preko dvadeset milijardi kuna. Ministar je objasnio i kako je djelomični razlog tomu pad fiskalizacije, od čega preko 35 posto u travnju</p><p>- To će biti najveći pad sigurno, otkad se prati BDP. Za doba Domovinskog rata nismo imali takvu statistiku, ali ovo će sigurno biti najveći pad.</p><p>Najavio je kako Vlada kreće sa smanjenjem poreza na dohodak s 36 na 30, odnosno s 24 na 20 posto te padom poreza na dobit za sve one koji su ispod sedam i pol milijuna kuna prometa s 12 na 10 posto. Što se tiče radnika, priznao je da ove mjere neće utjecati na plaće pa je stoga apelirao na poslodavce kada je u pitanju povećanje plaća:</p><p>- De facto vi danas možete radniku dodatnih tisuću kuna mjesečno, i više, isplatiti bez ikakvih dodatnih poreza. Još i prije koronakrize jedno od ključnih pitanja je bilo kako nadomjestiti nedostatak radne snage i kako stimulirati poslodavce na povećanje plaća. Već smo rekli da iz ove krize možemo izaći zajedničkim snagama.</p><p>Marić je procijenio kako povratak u normalno stanje slijedi 2022. godine, a onda se dotakao otkupa Ine. Za tu temu rekao je kako je složena i kako se treba suzdržati od komentara, ali priznao je da cijela ta saga traje dugo i kako se mora jednom okončati.</p><p>Osvrnuo se i na najavljeno predizborno obećanje vezano uz Porez na promet nekretninama, no tvrdi kako je i to pitanje složeno zbog osjetljivosti tržišta nekretninama s obzirom da je tu izražen i lokalni porez pa je potrebno uključiti lokalnu samoupravu.</p><p>- Mi smo sad već opće prihvatili da se nešto mora kompenzirati nekome. U potpunosti smo svjesni da lokalnu samoupravu ne možemo ostaviti na cjedilu bez ikakvih kompenzacija i o tome ćemo razgovarati, za početak idemo sa porezom na dohodak i porezom na dobit - na kraju je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zdravko-maric-o-proracunu-i-poreznim-rasterecenjima---617319.html" target="_blank">Novu TV</a> zaključio ministar te rekao kako ne želi definirati rokove već će se sve odvijati kako mandat bude tekao.</p>