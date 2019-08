'Sve je to gluma, Kolinda samo želi ostati predsjednica...'

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković kritizirala je predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović jer izbjegava komentirati napade na Srbe kod Knina.

- Kolinda nije reagirala na napade jer je u kampanji i boji se da ne izgubi koji glas.Žena je to, koju prije svega doživljavam da glumi svoju ulogu predsjednice i njoj je jedino i samo bitno da ostane predsjednica u svom ružičastom dvorcu. Sve je to samo gluma, to bacanje na nogometaše, te lažne suze, ta ljubav, veliko hrvatstvo...Svaki njezin potez unaprijed je isplaniran samo sa ciljem da se svidi svojim biračima i ostane na toj poziciji.

Što se tiče Plenkovića, zadnjih godina u RH ustaštvo je normalizirano uz blagoslov politike koju on provodi.Jedna od ostavštine europski orijentiranog i uglađenog premijera biti će što je radi svoje anemične odlučnosti mjesecima tolerirao ploču s ustaškim pozdravom u Jasenovcu i svojim nečinjenjem legitimirao taj pozdrav u javnost. Oboje svojim mlakim reakcijama snose veliki dio krivice za brojne napade na pripadnike dugih nacionalnosti samo radi toga što pripadaju drugoj vjeri ili drugačije pričaju. Svojim su činjenjem ili nečinjenjem izravno utjecali na širenje nevjerojatne količine mržnje u društvu.

“Oštro osuđuju”. I točka. Samo radi bontona, pristojnosti i ničeg drugog - napisala je SDP-ova gradonačelnica na Facebooku.