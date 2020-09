Kockarnica kraj solinske škole: 'Sve je u skladu sa zakonom, ne vidimo u čemu je problem...'

Predstavnik uprave kompanije koja otvara automat klub Arena kraj Osnovne škole u Solinu kaže nam da je sve po zakonu, a da su u znak dobre volje maknuli reklame koje gledaju na školu

<p> - Spoznaja da se kraj škole otvara automat klub izazvala je nevjericu i ogorčenje, zgroženost i roditelja i građana Solina i svih odgojno-obrazovnih djelatnika. Ovakvi objekti kod djece razvijaju stav da se radi o nečemu normalnom i uobičajenom, prešućuje se koliko je rizično i opasno za psihosocijalni razvoj. Sve češće čitamo da i djeca postaju ovisnici, a naša je zadaća da djelujemo preventivno i da pošaljemo poruku da je klađenje i kockanje neprihvatljivo. Protiv smo takvog objekta kraj škole i očekujemo pomoć nadležnih – rekla je<strong> Anđelka Slavić</strong>, ravnateljica Osnovne škole don Lovre Katić u Solinu gdje su se jutros okupili ne samo mediji, nego i brojni roditelji kako bi se usprotivili otvaranju automat kluba preko puta škole.</p><h2>Gradonačelnik: 'Lokacije trebaju biti na primjerenijim mjestima'</h2><p><strong>Dalibor Ninčević</strong>, gradonačelnik Solina, naglasio je kako ovo nije prvi put da se bore protiv otvaranja kockarnice te da su 2019. godine, ali samo zahvaljujući razumijevanju vlasnika, zaustavili otvaranje casina pokraj bazilike Svete obitelji u središtu Solina.</p><p>- Suglasnost ovakvim objektima daje Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, a lokalne jedinice se ne pita za mišljenje. Nismo znali koja će biti namjena ovog objekta. Riječ je o jakom lobiju jer je do 2010. godine bila zabrana otvaranja kockarnica na 500 metara od škole. Dvije godine kasnije to je ukinuto, da bi tek nakon osam godina borbe, u ožujku ove godine, opet donesen pravilnik o udaljenosti od 500 metara. Koliko znamo, vlasnik za rad ovaj automat klub predao je zahtjev prije stupanja na snagu tog novog pravilnika Zakona o igrama na sreću. Nemam ništa protiv, ali lokacije trebaju biti na primjerenijim mjestima – kazao je gradonačelnik Ninčević.</p><h2>'Sve je po propisima'</h2><p>Predstavnik uprave kompanije koja otvara navedeni automat klub Arena, <strong>Hrvoje Delalić</strong>, kaže nam kako je sve u skladu sa zakonom.</p><p>- Točno je, mi imamo uvjete za predsuglasnost i dobili smo rokove u kojima moramo završiti. Sve je po zakonu, a u znak dobre volje mi smo maknuli reklame koje gledaju na školu. Nemamo dodatne komentare – kazao nam je Delalić.</p><p>Na pitanje jesu li spremni s Gradom Solinom razgovarati o promjeni lokacije kažu kako ih nitko nije kontaktirao te da se mogu službeno javiti da razgovaraju.</p><p>- Ne vidimo u čemu je problem, uložit ćemo dodatne napore da se iz smjera škole otkloni pogled na klub te ćemo preurediti i ulaz. To nije objekat u koji maloljetnici trebaju ući. Mi smo svi roditelji, ali ne vidim u čemu je problem. Sve je po propisima – kaže nam Delalić.</p><h2>Porast broja maloljetnika koji kockaju</h2><p>Problem je, kaže <strong>Tomislav Đonlić</strong>, pročelnik za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije, što šaljemo krivu poruku djeci.</p><p>- U školi im govorimo da je klađenje kockanje neprihvatljivo, a pred vratima im je automat klub. Podupiremo školu i tražimo da se preispitaju odluke da vidimo način da se izmjesti klub s ove lokacije – kazao je Đonlić.</p><p>Inače kako doznajemo do pedagoginje <strong>Zvjezdane Atlage</strong>, s djecom se na temu ovisnosti ozbiljno radi te su u svakom osmom razredu imali po osam radionica vezano na tu temu. Dodajmo još da je već godinama broj maloljetnika koji kockaju, u porastu.</p>